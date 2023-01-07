 

Выпавший из гнезда птенец отказался возвращаться к сородичам и остался у людей – видео

07.01.2023, 2:10, Разное
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В интернете много забавных видео с животными, но лишь некоторые способны не только рассмешить, но и растрогать. Так, на ютуб-канале ViralHog появились
сделанные в Рио-де-Жанейро
кадры с птенцом, который, как рассказала автор, недавно выпал из гнезда, но отказался возвращаться к сородичам.

По словам женщины, которая и сняла видео, она некоторое время помогала сломавшему ногу малышу поправиться. И когда птенец научился летать, автор видео дала тому возможность отправиться к другим птицам. “К моему удивлению, через несколько часов она (птица – Прим. ред.) вернулась и больше не уходила. Мы назвали ее Вандинья”, – рассказала бразильянка.


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