 

Турчак почтил память погибших во время спецоперации морпехов

07.01.2023, 2:00, Новости дня
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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев почтили память морских пехотинцев Алексея Куликова и Дмитрия Клепова, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Алексей Куликов – уроженец Севастополя, был командиром стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ЮВО, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Дмитрий Клепов – уроженец Братска в Иркутской области. Служил на Черноморском флоте с 2015 года.

«Мы провожаем в последний путь наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг, защищая нашу общую большую Родину. Ребят, для которых слова «честь», «Родина», «правда» были не пустыми словами. Дорогие родные, сегодня нет таких слов, которые хоть как-то уменьшат боль утраты. Вы должны знать, что мы всегда будем вместе с вами. Мы всегда будем помнить о наших ребятах, об их беспримерном подвиге. И самая лучшая память о них – это наша общая Победа. Вечная память героям, вечная слава», – сказал Турчак.

Также секретарь генсовета партии почтил память гвардии старшего сержанта Андрея Арансона. Он служил в составе 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. И вместе с другими военнослужащими, показавшими пример бесконечного мужества, погиб 22 года назад в Аргунском ущелье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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