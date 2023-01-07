Президент России Путин встретил Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля

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07.01.2023, 2:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле.

Для рождественской службы российский лидер выбрал официальный костюм, при этом несколько отошел от строгого дресс-кода, надев под пиджак свитер, передает ТАСС.

Чаще всего в этот праздник глава государства посещает богослужение за пределами Москвы, однако в прошлом году Путин тоже встретил Рождество неподалеку от столицы – в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Благовещенский собор, где в этом году встретил Рождество глава государства, – домовая церковь московских великих князей, а затем царей. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, шествий во время религиозных праздников. С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.

Напомним, в 2021 году Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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