 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Рождеством призвал беречь близких и помогать нуждающимся

07.01.2023, 2:00, Новости дня
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил телезрителей с Рождеством Христовым и призвал беречь близких, проявлять сострадание и помогать нуждающимся.

В обращении главы РПЦ, которое было показано в рождественскую ночь в эфире центральных телеканалов, патриарх Московский и всея Руси отметил, что Господь пришел в этот мир, чтобы освободить от власти зла человеческий род, таков подлинный и непреходящий смысл Рождества Христова, которое имеет отношения к каждому из нас, передает ТАСС.

Глава РПЦ призвал помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждет нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание. Патриарх призвал беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных.

Также глава РПЦ отметил, что праздник омрачился военными событиями, и Русская православная церковь молится и скорбит о погибших и раненых в ходе специальной военной операции на Украине. Патриарх выразил сострадание всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места. Глава РПЦ сердечно поблагодарил духовенство и православных добровольцев за то, что они активно помогают нуждающимся, посещают раненых в госпиталях, отправляют необходимые вещи, лекарства, продукты и многое другое, что требуется людям.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Президент РФ Владимир Путин в этом году встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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