Guardian – США и Германия намерены передать Украине боевые машины пехоты

Германия и США, ранее опасавшиеся потенциальной эскалации в украинском конфликте в случае передачи ВСУ бронетехники, постепенно меняют свою позицию, пишет The Guardian. Вслед за Францией, заявившей о намерении поставить Киеву лёгкие бронированные машины AMX-10 RC, Вашингтон и Берлин договорились передать Украине БМП Bradley и Marder, подчёркивается в материале.



AP

В четверг, после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его германским коллегой Олафом Шольцем Белый дом опубликовал сообщение, в котором говорилось о намерении двух стран поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley и немецкие Marder. Ранее Киев неоднократно заявлял, что ему нужно порядка 600-700 БМП и 300 танков, чтобы попытаться прорвать всё более прочно укреплённые позиции российских войск, пишет The Guardian.

С момента обострения конфликта Вашингтон и Берлин опасались возможной эскалации в случае поставкок Украине бронетехники стандарта НАТО. Однако теперь страны пересматривают свою позицию: во время недавнего визита в Норвегию министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что позиция его страны никогда не была «статичной» и что готовность Франции и США передать ВСУ тяжёлые вооружения будет влиять на неё. С аналогичным заявлением выступила министр иностранных дел Анналена Бербок: «Я неоднократно указывала, что мы работаем с нашими партнёрами, чтобы понять, какая военная поддержка требуется Украине», — сказала она после встречи со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли, который, в свою очередь, отметил, что в будущем Киеву могут быть переданы танки.

В среду во Франции сообщили о планах послать Украине некоторое число лёгких бронированных машин AMX-10 RC, впервые поставленных на вооружение в 1980-х годах и применявшихся в ряде операций от Афганистана до Мали. Теперь же Париж постепенно списывает их в силу устаревания, отмечает автор материала. На данный момент Киев уже получил порядка 200 советских танков из восточноевропейских стран, однако продолжает присматриваться к западной бронетехнике, особенно американским Leopard 2 или M1A1 Abrams, однако эти попытки не увенчалось успехом.

«Танки потенциально имеют решающее значение… если вы хотите атаковать противника на оборонительных позициях», — подчеркнул аналитик сухопутных боевых действий Международного института стратегических исследований Бен Барри. Потенциальные наступательные действия ВСУ, вероятно, потребуют воспроизведения классической тактики времён Второй мировой войны, которая подразумевает комбинированное использование танков, тяжёлой бронетехники и пехоты, отмечает The Guardian.