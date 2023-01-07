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Одними из самых загадочных картин европейской живописи XIX века являются два парных полотна кисти Франсиско Гоии. На одном холсте изображена лежащая на кушетке юная женщина в белом шелковом платье, узкую талию стягивает красный пояс, на ногах желтые туфельки, плечи прикрывает темная с золотом шаль. На второй картине красавица полностью обнажена. Хотя общая тональность второго полотна немного отлична, положение ее рук и ног точно такое же, как и на первой картине. Впервые публика увидела эти интригующие полотна лишь в 1900 году на выставке, посвященной творчеству Гойи. С момента их создания прошло почти сто дет. Достоверных фактов, имеющих отношение к картинам, сохранилось немного. Вопрос, кого именно Гойя изобразил в виде юных испанок, мучает искусствоведов до сих пор. По одной версии на полотнах Гойи нарисована герцогиня Альба, которая покровительствовала художнику. Сохранился анекдот, согласно которому до мужа герцогини дошли слухи, что Гойя пишет весьма рискованный портрет его супруги. Узнав о скором возвращении герцога, живописец за один день написал новое полотно, на котором. Альба была полностью одета. Сторонники такой гипотезы объясняют ие лолаво лиц мах и герцогини желанием Гойи сохранить в секрете фа – >вания ему дамы высшего общества. Шлейф этих домыслов наел мал аристократическое потомство герцогини, что в XX веке прглст.:,з:.-еи рода Альба приказали вскрыть свою фамильную гробницу. Они хотели измерить кости покойной и так доказать ее антропометрическое* несходство с «махами» Гойи. Однако захоронение оказалось разоренным солдатами Наполеона, и провести экспертизу не удалось. Согласно семейному преданию, сохранившемуся среди потомков художника, Гойя писал свою маху (то есть «красавицу») с простой девушки, которую привел в студию художника его знакомый – монах Бови. Гойя считал своим учителем предыдущего придворного живописца королевского испанского двора – Аиего Веласкеса, который создал знаменитую «Венеру с зер-I калом». На этой картине обнаженная богиня любви лежит спиной к зрителям и смотрит на свое отражение в зеркале, которое держит крылатый амур. Гойя отказался от изображения мифологического персонажа. Он нарисовал обнаженной обычную земную женщину, что в Испании того времени, где правила всесильная инквизиция, было достаточно рискованным шагом. Согласно третьей версии Гойя изобразил в образе мах одну из любовниц05.12.15 ТРЮК С ОБНАЖЕНИЕМ Франсиско ГойяОдними из самых загадочных картин европейской живописи XIX века считаются два парных полотна кисти Франсиско Гоии. На одном холсте изо-бражена лежашая на кушетке юная женшина в белом шелковом платье. Ее узкую талию стягивает красный пояс, на ногах желтые туфельки, плечи прикрывает темная с золотом шаль. На второй картине красавица полностью обнажена. Хотя обшая тональность второго полотна немного отлична, положение ее рук и ног точно такое же, как и на первой картине. Впервые публика увидела эти интригующие полотна лишь в 1900 году на выставке, посвященной творчеству Гойи. С момента их создания прошло почти сто лет. Достоверных фактов, имеющих отношение к картинам, сохранилось немного. Вопрос, кого именно Гойя изобразил в виде юных испанок, мучает искусствоведов до сих пор.По одной версии на полотнах Гойи нарисована герцогиня Альба, которая покровительствовала художнику. Сохранился анекдот, согласно которому до мужа герцогини дошли слухи, что Гойя пишет весьма рискованный портрет его супруги. Узнав о скором возвращении герцога, живописец за один день написал новое полотно, на котором Альба была полностью одета. Сторонники такой гипотезы объясняют несходство лиц мах и герцогини желанием Гойи сохранить в секрете факт позирования ему дамы высшего общества. Шлейф этих домыслов настолько донимал аристократическое потомство герцогини, что в XX веке представители рода Альба приказали вскрыть свою фамильную гробницу. Они хотели измерить кости покойной и так доказать ее антропометрическое несходство с «махами» Гойи. Однако захоронение оказалось разоренным солдатами Наполеона, и провести экспертизу не удалось.Согласно семейному преданию, сохранившемуся среди потомков художника, Гойя писал свою маху (то есть «красавицу») с простой девушки которую привел в студию художника его знакомый – монах Бови Гойя 'считал своим учителем предыдущего придворного живописца королевского испанского двора -Лиего Веласкеса, который создал знаменитую «Венерус зео-калом». На этой картине обнаженная богиня любви лежит спиной лям и смотрит на свое отражение в зеркале, которое деожит – РГойя отказался от изображения мифологического персоногыиамур-вал обнаженной обычную земную женщину что в Игп J,*a' °н наРисо" где правила всесильная инквизиция, было достаточно пиг^ Т°Г° Времени'Согласно третьей версии Гойя изобразил в образе м?х о НЫМ шагом‘ 1 ооразе мах одну из любовниц