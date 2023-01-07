 

Хвост, пучок и коса: три простые, но эффектные прически для особого случая

07.01.2023, 1:32, Разное
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Если вас неожиданно позвали в гости, на свидание или на какой-то праздник, вы можете растеряться, не зная, что делать с волосами. Для таких особвых случаев нужно запомнить три универсальных варианта простых причесок, которые очень легко сделать самостоятельно.

Коса

Если вы хотите сделать романтичную прическу, заплетите воздушную косу с одной стороны головы. Оставшиеся волосы аккуратно соберите с противоположной стороны. Их можно оставить ниспадающими на плечи или закрутить в аккуратный пучок. Можно добавить немного декоративных шпилек или заколок, чтобы сделать укладку более праздничной.

Конский хвост

Если вы хотите воссоздать классический молодежный образ, сделайте высокий объемный хвост. Просто соберите волосы настолько высоко, насколько хотите, и зафиксируйте при помощи резинки. Для того чтобы придать хвосту необходимый объем, его для начала нужно накрутить на плойку, а затем сбрызнуть спреем с морской солью. Также можно пройтись по хвосту утюжком-гофре для более эффектного вида.

Чтобы прическая не выглядела слишком официально, выпустите пару прядей впереди. Сам же хвост можно дополнить модным бантом, который сделает образ более праздничным. Также можно добавить разноцветные искусственные пряди.

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Высокий пучок

Если вы хотите сделать эффектную и одновременно удобную прическу, обратите внимание на высокий пучок. Это универсальный вариант, который подходит как для шумных вечеринок с танцами, так и для официальных мероприятий.

Прежде чем собирать локоны на макушке, для начала сбрызните расческу лаком для волос. Это сделает укладку более устойчивой. Впереди выпустите пару прядей, чтобы придать прическе легкую небрежность. Обязательно дополните свой пучок какими-нибудь аксессуарами (например, шпильками, лентой или гребешком), которые по стилистике будут соответствовать вашему наряду.


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