 

Эффект густых ресниц без туши: как модели обходят запрет на макияж на кастингах

07.01.2023, 1:32, Разное
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Далеко не всегда уместно делать яркий макияж. К тому же сейчас в моде естественность. Но все равно всегда хочется подчеркнуть свою красоту и сделать ресницы более выразительными. Британский визажист Николь Эллиотт делится лайфхаком профессиональных моделей.

Как сделать ресницы густыми без туши

На кастингах моделям категорически запрещено использовать декоративную косметику. Но они придумали, как обойти запрет на нанесение туши и сделать ресницы визуально более густыми.

Вам понадобится черный или темно коричневый карандаш, которым необходимо хорошенько подвести нижнее веко по линии роста ресниц. Можете делать это хаотично, не пытаясь выдерживать ровных линий. Далее нужно просто стереть все то, что вы нарисовали до этого, но без особого усердия.

Может показаться, что эти действия нелогичны, но на самом деле эффект есть. После того как вы сотрете с глаз карандаш, между ресничками все равно останутся частички красящего пигмента. Таким образом, будет казаться, что у вас от природы очень густые ресницы.

Этот прием вполне можно использовать в повседневной жизни, когда нужно сделать естественный макияж. Например, этот трюк будет вполне уместен на учебе. Так можно накраситься на свидание, если вы захотите блеснуть натуральной красотой.


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