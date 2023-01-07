 

Трагическая судьба: Гаркалин не сумел сохранить жизнь спасавшей его от смерти жены

07.01.2023, 0:45, Разное
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В 2009 году в жизни народного артиста РФ произошла страшная трагедия: ушла из жизни его любимая супруга Екатерина, с которой он прожил больше 30 лет. Возлюбленная актера умерла после того, как у нее диагностировали серьезное заболевание – онкологию. Как оказалось, в жизни Валерия Гаркалина она сыграла очень важную роль, не дав ему умереть раньше своего срока.

Недавно о звезде театра и кино вышел документальный фильм, в которым раскрыли правду: ныне покойный артист оказался на волоске от смерти еще в нулевые. Однажды супруги проводили время в пансионате во Франции. Внезапно актеру стало плохо, а на его счастье любимая оказалась рядом и вовремя вызвала врачей. В итоге выяснилось, что в тот момент он мог пережить второй инфаркт.

Вот так Екатерина спасала Валерия Гаркалина от смерти, а вот он ее не сумел. Вернувшись из Франции, супруга артиста стала терять вес, но не на фоне стресса, как думали многие. У женщины был рак, причем в последней стадии. Конечно, онкология – дело серьезное и неподвластное планам людей. В итоге артист потерял свою благоверную. Вот такая трагическая судьба.

Но самое печальное, что Екатерину актер помнил до последнего своего вздоха и благодарил судьбу за то, что она вообще была в его жизни, считая встречу с ней уникальной.

“Я знаю, что второго такого шанса мне никто не предоставит. Никогда. Ни за какие деньги”, – говорил при жизни Валерий Гаркалин.


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