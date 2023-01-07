Рождество Христово: традиции и приметы 7 января

Официальное название торжества в Русской православной церкви

— Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя

нашего Иисуса Христа. Это один из господских двунадесятых праздников. У

католиков и протестантов позиция другая. Они отмечают Рождество Христово

ежегодно 25 декабря.

Вокруг обычая праздновать

Рождество Христово сложилась целая история. Самостоятельный праздник начал

появляться только с 4 века. Прежде гонения стесняли свободу верующих, и

традиция вспоминать чудо рождения сына Божьего объединялась с Богоявлением. В

апокрифе “Апостольские постановления” прямо указывается, что

Рождество следует отмечать в 25-й день десятого по счету месяца от марта.

Но сегодня в России

признают верной дату 7 января. Православные доверяют древнему календарю Юлия

Цезаря, а католики и протестанты ориентируются на григорианский календарь,

который введен в 16 веке, соответствует астрономическому и считается более

точным. Вопрос о том, что Рождество Христово всем приверженцам религии следует

отмечать в один и тот же день, поднимался не раз, но практической реализации не

получил. Для совещательного органа РПЦ, внешняя и внутренняя стороны церковной

жизни взаимосвязаны, поэтому смена даты праздника может расцениваться как

посягательство на его глубинные составляющие.

Что нельзя делать 7 января

Священнослужители

предупреждают, что гадания и оккультные ритуалы для христианина неприемлемы, в

том числе на Рождество Христово. Кроме того, 7 января 2023 года не желательно

ходить на кладбище, в храмах даже отменяется

церковное поминовение усопших.

Какой праздник без подарков? Сегодня нельзя жадничать.

А еще нельзя злиться, вредить живым существам и совершать дурные деяния. Иисус Христос

завещал: “Какою

мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам”. То есть Бог

воздаст за все – за добро и за зло.

Традиции и

приметы

В этот день принято радоваться и пребывать в благости. По

традиции люди веселятся в кругу родных и близких людей, а затем ходят в гости

или принимают гостей у себя. 7 января многие посещают церковь, чтобы попросить

у Всевышнего сил для духовного очищения. Рождество Христово — идеальное время,

чтобы искренне попросить прощения и простить обиды другим. Чем больше благих

деяний сегодня вы сделаете и чем больше богоугодных улыбок подарите, тем лучше.

Интересны и приметы в великий православный праздник.

По преданию, если Рождество Христово выпадает на субботу, как 7 января 2023

года, то конец зимы будет дождливым. Детям, родившимся в это

день, предрекают счастливую жизнь, а купленной вещи сулят долгую

службу.