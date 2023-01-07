Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

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07.01.2023, 0:35, Новости дня
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе – духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, прихожане столичных храмов. Прямую трансляцию ночной патриаршей службы, которая продлится несколько часов, ведут телеканалы Первый, «Россия-1», «Спас», а также официальный сайт Московского патриархата, передает ТАСС.

Тем временем ночную рождественскую литургию в Казанском кафедральном соборе Петербурга возглавил митрополит Варсонофий. Главное рождественское богослужение в Петербурге началось в 23.00. Как отметили в секторе коммуникаций (пресс-службе) петербургской митрополии, в отличие от Пасхи, ночное богослужение в праздник Рождества не является повсеместной традицией. Однако в некоторых храмах Петербургской епархии совершаются ночные рождественские литургии. На рождественское богослужение в Казанском соборе Петербурга традиционно собираются тысячи жителей и гостей города.

Рождественское богослужение продлится с 23.00 до 01.30. Ранее в навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Царские часы и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

7 января в РФ отмечается один из важнейших христианских праздников – Рождество. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

Напомним, 31 декабря патриарх Кирилл призвал молиться за примирение народов в 2023 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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