 

Пушилин сообщил о посещении кафедрального собора в Макеевке вместе первым замглавы администрации президента РФ Кириенко

07.01.2023, 0:35, Новости дня
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко в канун Рождества посетил Свято-Георгиевский кафедральный собор в Макеевке.

Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в канун Рождества вместе с Сергеем Кириенко посетил Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки. По словам врио главы Донецкой народной республики, поставить в храме свечи и помянуть погибших товарищей попросил Пушилина один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке. Врио главы ДНР рассказал, что вместе с Кириенко они выполнили эту просьбу.

Пушилин также сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ посетил объекты, которые в Енакиево восстанавливает Ленобласть. Как отметил врио главы ДНР, специалисты региона-шефа закрыли тепловой контур соцобъектов в Енакиево, в прошлом году они также отремонтировали три школы и три детсада. В частности, в одной из школ были заменены окна, двери, отремонтирован спортзал, обновлен спортивный инвентарь, закуплены оборудование для столовой и компьютерный класс.

Как отметил врио главы ДНР, эффективно подошла Ленобласть и к решению проблемы дефицита воды: были пробурены 23 скважины возле котельных и три возле больниц.

Кроме того, по имеющимся у Пушилина данным, стараниями региона-шефа парк машин местного Трамвайно-троллейбусного управления прирос десятью трамваями, в планах ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов.

Напомним, в пятницу Кириенко в Донбассе посетил бойцов подразделения БАРС «Каскад».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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