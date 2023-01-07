 

Bloomberg – политики ЮАР предлагают расширить БРИКС

07.01.2023, 0:25, Разное
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Группа БРИКС сейчас состоит из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. И правящая партия ЮАР, обсуждая свою стратегию на ближайшее время, предлагает пригласить в организацию новых членов из числа крупных развивающихся экономик, пишет Bloomberg. По их мнению, этот шаг поможет в борьбе с глобальным доминированием экономик развитых стран.


AP

В БРИКС должно быть больше участников, считают власти Южной Африки. И поэтому, по их мнению, ЮАР, которая будет председателем организации в 2023 году, должна воспользоваться положением, чтобы способствовать принятию новых членов из числа крупных развивающихся рынков, пишет Bloomberg.

Африканский национальный конгресс — партия, которая сейчас руководит в ЮАР. На своей ближайшей конференции она намерена обсудить дальнейшую стратегию действий, и среди предложений есть и идея расширения БРИКС. На эту группу, по их данным, приходится треть мирового ВВП. И если БРИКС будет расширяться, то это поможет укрепить союзы для противодействия глобальному доминированию экономик развитых стран, таких как США.

Группа БРИКС изначально состояла из Бразилии, России, Индии и Китая, а в 2010 году к ним присоединилась Южная Африка. Экономика Китая более чем в два раза превышает размер экономик остальных членов группы, вместе взятых. Россия, в свою очередь, поддерживает идею присоединения к группе Саудовской Аравии.

В документе о стратегической политике партии «Африканский национальный конгресс» охвачены самые разные темы: от геополитики до образования и борьбы с ростом преступности. И там неоднократно встречаются жалобы на упадок движения неприсоединения и предупреждения об опасностях со стороны «гегемонистских развитых стран на глобальном севере». Там также есть критика в адрес членов НАТО за поставки оружия на Украину.

Авторы документа предлагают, чтобы ЮАР укрепляла отношения с Кубой и Венесуэлой, и призывают к отмене «карательных и жестоких санкций», введённых против этих стран, а также против Ирана, Сирии и Зимбабве. Кроме всего прочего, там звучит предложение провести референдум об объединении Ирландской Республики и Северной Ирландии, пишет Bloomberg.

 


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