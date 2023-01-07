 

Полковник Макгрегор – США поддерживают опасные великодержавные амбиции Польши

07.01.2023, 0:25, Разное
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Несколько столетий назад поляки были великой нацией с самой мощной армией в Европе и сегодня хотят вернуть себе этот статус, заявил полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. Общественный и медийный дискурс Польши напрямую касается вопроса расширения границ государства — это безумная идея, однако Вашингтон не хочет усмирить Варшаву, подчеркнул бывший военный.

В целом я весьма обеспокоен ситуацией в Польше. Мы с вами обсуждали это, вы осведомлены о нюансах лучше, чем кто бы то ни было. Сейчас в рядах польской армии порядка 90 тысяч человек, также там находятся порядка 40 тысяч американских военнослужащих, тренирующихся и наращивающих возможности совместных действий с поляками. Все они сейчас расквартированы к западу от польско-украинской границы. Этот сумасшедший президент Польши, который считает, что Крым* неким образом вернётся в состав Украины, когда всё это кончится, хочет мобилизовать ещё порядка 250 тысяч солдат!

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США: Совершенно верно. 

Как мне кажется, это может стать своего рода спусковым крючком третьей мировой войны. Что вы думаете об этом?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Дело ещё вот в чём. Поляки видят себя великой нацией, которую лишили возможности быть великой. Они были великими 400 лет назад. Это было мощное государство, самое большое в Европе. У них была самая сильная европейская армия 400-500 лет назад. И они бы очень хотели вновь такими стать. И если прислушаться к тому, что поляки говорят, посмотреть их телевидение, станет ясно, что они задумываются о расширении Польши, о восстановлении контроля над территориями, которыми они некогда управляли. И у этой цели необязательно натовские мотивы. Я не думаю, что большая часть союзников по альянсу поддержат эту затею и скажут: «Да! Вперёд! Давайте поддержим аннексию Западной Украины! И, кстати, Минск был частью Речи Посполитой!»

Это было бы безумным шагом. 

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Разумеется. Поляки действуют бездумно в стратегическом плане. А мы не делаем ничего, чтобы обуздать их! Напротив, мы их воодушевляем! 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Дата выхода в эфир 05 января 2023 года.


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