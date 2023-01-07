Чтобы даже в сильные морозы ноги оставались в тепло: несколько работающих лайфхаков

Если у вас зимой сильно мерзнут ноги, в сильные морозы ситуация может сильно усугубится. Этого не случится, если вы возьмете на вооружение несколько эффективных лайфхаков.

Как согреть ноги зимой

Чтобы не мерзнуть даже в самые лютые морозы, замените обычные стельки на натуральные. Очень хорошо греет овечья шерсть. Если у вас есть старое кожаное пальто или куртка, которые вы уже давно не носите, можно вырезать из него основу для стелек.

Если у вас сильно потеют ноги, это может быть дополнительным фактором замерзания. Поэтому прежде чем обуть сапоги, нужно обработать стопы тальком или специальным антиперспирантом для ног. Также от повышенной потливости помогают ванночки с дубовой корой.

В сильные холода помогают стельки с теплоизоляцией. Как правило, такую функцию выполняет фольга. Вставлять такие стельки в обувь нужно блестящей стороной вниз. Также можно подложить под обычные стельки кулинарную фольгу.

Важно уделять внимание тому, какую обувь вы носите. Она не должна быть слишком тесной. В противном случае она будет передавливать ногу, нарушая кровообращение. Кроме того, прежде чем обуть сапоги, нужно сделать небольшую зарядку для стопы, чтобы разогреть ее. Таким образом, тепло будет сохраняться дольше.