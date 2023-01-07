Не только от возраста: какие продукты могут вызвать преждевременную седину

К сожалению, седые волосы – это неизбежность. В зависимости от генетической предрасположенности, кто-то столкнется с ними раньше, а кто-то – позже. Но, если седина появляется в молодом возрасте (20-30 лет), это не является нормой. Причиной могут быть проблемы со здоровьем или употребление вредных продуктов.

Сахар

Сахар негативно влияет на здоровье всего организма, в частности волос, так как препятствует усвоению витаминов и других питательных веществ из продуктов питания и БАДов. Особенно сильно подвержен влиянию витамин Е, который является чуть ли не ключевым фактором здоровья волос. Таким образом, если вы не хотите столкнуться с ранней сединой, вам следует контролировать количество потребляемого сахара. Попробуйте заменить привычные магазинные сладости натуральными – медом, сухофруктами.

Глутаматы и другие усилители вкуса

Мы знаем о том, что различные усилители вкуса стимулируют аппетит, из-за чего люди часто сталкиваются с лишним весом. Но мало кому известно, что эти синтетические добавки ускоряют процесс старения организма. Особенно пагубно они влияют на состояние пигмента меланина, которые определяет цвет волос. Так что старайтесь избегать употребления снеков, колбасных изделий, сладких газированных напитков и так далее.

Животные белки

Белки просто необходимы для поддержания здоровья организма. Кроме того, они являются строительным материалом для волос. Только вот некоторые белки плохо усваиваются организмом и могут идти во вред. Это касается животных белков в чрезмерных количествах.

Если за один прием пищи в организм попадает слишком много белка, начинает синтезироваться аммиак, который позже преобразуется в мочевину. Ее избыток вреден для организма в целом и для волос в частности. Поэтому старайтесь потреблять умеренное количество мяса и рыбы, дополняя их растительными белками (например, фасолью, горохом, орехами, шпинатом). Также не следует злоупотреблять молочными и кисломолочными продуктами.

Искусственные красители

Любые синтетические добавки к пище, включая красители и консерванты, нарушают естественную структуру волос, а также разрушают меланин. Поэтому избегайте любой еды, которая имеет неестественный цвет. Это касается не только крашеных конфет и напитков. Чрезмерно яркий цвет мясных и рыбных изделий должен вас насторожить. Кроме того, синтетические красители (хоть и в небольших количествах) добавляют в кисломолочные йогурты с фруктовыми наполнителями.