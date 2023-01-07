Рождество по-взрослому: военный обозреватель Рожин о неком успехе ЧВК «Вагнер» в Подгородном

Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отреагировал на освобождение «вагнеровцами» населенного пункта Подгородное северо-восточнее Бахмута.

Эксперт отметил, что данное событие произошло несмотря на рождественское прекращение огня, которое актуально только для других подразделений РФ.

ВСУ ожесточенно сопротивляются в боях за Бахмут, сражаясь за каждый дом. В последнее время здесь проявляет повышенную активность и украинская авиация. Применяется в том числе и химическое оружие.

В случае потери города противник будет вынужден отойти на резервную линию обороны, выстроенную вплотную к Славянску и Краматорску. Однако Генштаб ВСУ не намерен отступать. Для удержания стратегических рубежей Киев постоянно бросает в бой свежие части, выводя на переформирование небоеспособные.