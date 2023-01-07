 

Рождество по-взрослому: военный обозреватель Рожин о неком успехе ЧВК «Вагнер» в Подгородном

07.01.2023, 12:45, Разное
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Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отреагировал на освобождение «вагнеровцами» населенного пункта Подгородное северо-восточнее Бахмута.

Эксперт отметил, что данное событие произошло несмотря на рождественское прекращение огня, которое актуально только для других подразделений РФ.

ВСУ ожесточенно сопротивляются в боях за Бахмут, сражаясь за каждый дом. В последнее время здесь проявляет повышенную активность и украинская авиация. Применяется в том числе и химическое оружие.

В случае потери города противник будет вынужден отойти на резервную линию обороны, выстроенную вплотную к Славянску и Краматорску. Однако Генштаб ВСУ не намерен отступать. Для удержания стратегических рубежей Киев постоянно бросает в бой свежие части, выводя на переформирование небоеспособные.


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