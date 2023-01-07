Мнение: Мороз напал на Москву. Возможны жертвы

На Москву напал морозец. Пока еще не очень – вот сейчас гляжу на термометр, всего каких-то минус 24. Хотя – все равно ощущается, скажем, моя обычная полушерстяная шапка “на зиму”, которая просто натягивается на голову (народ-языкотворец такие шапочки непочтительно

называет “пидорка” или “гондонка”) – не спасает! В такой мороз, по идее, надо носить на голове традиционные (раньше) в наших широтах меховые шапки-ушанки – а я уж и забыл, когда такая шапка у меня была… В школе разве что! (не считая армии, конечно)

В общем, минус 20 – это уже неприятно. Но это пустяки, а вот как такие морозы сказываются на работе городского хозяйства… Вспомнил, что недавно я об этом где-то читал. Точно – у моего любимого автора, работающего в редком, вымирающем жанре популярной научной публицистики – у Александра Петровича Никонова! В 2019 году он выпустил шикарную (хотя и кое-как изданную – вырождение в РФ дошло до того, что книги тут не читают) книгу “Климат”. Дам, пожалуй, оттуда отрывок – тем более что сам Никонов нынче в ЖЖ блокируется, как “неблагонадежный” (буквально – его блог ЖЖ не показывает “на территории Российской Федерации”, вот до чего доходит идиотизм!)

Итак, отрывок из “Климата” про аналогичный случай морозов в РФ:

“До того зимние температуры плясали вокруг нуля. Да и осень была теплая. И вот в середине января синоптики пообещали: свалится температура до тридцатничка, ждите. Плохие прогнозы сбываются – свалилась. Быстро свалилась. Утром, почесывая пузо, я взглянул на термометр, был ноль. К вечеру скатилось до минус семнадцати. На следующее утро на термометре красовалось –22°С.

– Машинка моя заведется? – заволновалась жена.

– Должна, – ответил я. – Ты только перед заводкой дальний свет включи на минуту, прогрей чутка аккумулятор. Только не забывай, что дальний у тебя работает, только когда зажигание включено. Короче, лампочки на приборной панели должны загореться… Потом заводи. А когда заведется, дай мотору прогреться минуты три-четыре, как минимум. Лучше пять. Потом непременно автомат прогрей. Нажми на тормоз и переведи селектор на минуту сначала в положение «R», потом на минуту в «D». Ты сразу почувствуешь, как обороты двигателя упадут. Поэтому сразу рычагом не шеруди! Если сразу после заводки мотора вздумаешь коробку греть, у тебя движок заглохнет.

– Ой, как сложно все. А нельзя просто сесть и как обычно завести?

– Нельзя, мать. Температура упала настолько, что из области «просто жизнь» мы перешли в область «борьба за выживание». Думаешь, зря по телевизору только об этих морозах и говорят?

Действительно, во всех новостях москвичам рассказывали, что на них напали большие морозики. За последние годы много новых людей купили себе машины, и, проездив без проблем на своих кредитных иномарках несколько теплых зим, эти молодые русские автомобилисты впервые столкнулись с тем, что автомобиль, оказывается, может не завестись из-за температуры. Телевидение напоминало отвыкшим гражданам, что они живут в России, и показывало старых усатых автомобилистов, которые делились дедовскими секретами заводки машины в условиях аномально низких температур.

Фары включить…

Взять на ночь аккумулятор домой…

Ну, конечно, сцепление выжать, у кого оно есть…

Масло нужно было поменять на зимнее, а не заливать всякую погань всесезонную, что ж ты, тютя?! Пожиже надо… На худой конец можно накануне вечером стакан бензину или керосину в картер залить. Это его разжидит, масло-то…

А вот северяне, говорят, еще ставят предпусковые подогреватели…

Кроме того, все средства массовой информации и Интернет сообщали, что по городам и весям созданы аварийные бригады, которые дежурят круглосуточно – на всякий случай. А случаи, как известно, разные бывают. Металл при низких температурах охрупчивается. Вот поэтому во Владимирской области в первый же морозный день лопнула труба большого диаметра, снабжающая город водопроводной водой из водохранилища. Что же будет дальше?..

И весь этот шухер при не столь уж низкой температуре в двадцать градусов.

– А завтра будет тридцать, Галя.

При двадцати машина завелась с первой попытки, хотя стартер, конечно, крутил вяло, а лампочки на приборной панели предательски гасли.

Следующим утром я увидел на термометре –30°С, нашел на антресолях и пристегнул к куртке подстежку, меховой воротник. На голову надел старую ушанку. Кодовый замок в подъезде не работал, досылатель двери тоже. Мороз сразу начал больно щипать за лицо и за ноги, легко прокусывая толстые зимние штаны с подкладкой. Я чувствовал, как замерзают в уголках глаз выступившие от холода слезы, смерзаются ресницы. Зачем-то коснулся языком замка молнии на куртке, застегнутой под горло, и вскрикнул – язык примерз!..

Заиндевелая машина, конечно, не завелась.

– Надо было снять аккумулятор, – укоряла жена. – Ты старый, опытный, а я молодая и неопытная. Значит, ты виноват. Почему ты не снял вчера аккумулятор? И зачем его вообще домой на ночь приносят?

– Затем, – ответил я, желая грамотной теорией загладить бездарную практику, – что на холоде емкость аккумулятора сильно падает, и ему уже не хватает силенок. Но ночевка аккумулятора дома здесь уже вряд ли поможет. Машина ведь не только из-за ослабевшего аккумулятора плохо заводится. Там еще и масло застывает, становится как смола. Попробуй такое проверни! Тем более дохлым аккумулятором. К тому же бензин на морозе очень плохо испаряется в цилиндрах. Паров бензиновых нет, гореть нечему! Да еще подохший аккумулятор дает очень слабую искру. Сто причин – и все из-за холода.

– Жаль, что машина у меня не завелась! Соседка сказала, что сегодня вся Москва пустая – только ездить и ездить на машине. А в метро небось давка… Еще глаза так слезятся на морозе. Дас ист жуть!

Да, холод здорово дезорганизует жизнь. Ставит на уши все городские службы, аварийщиков, транспортников.

Морозы от 20 до 30°С держались почти две недели. Газеты, сообщения ТВ и новостные ленты напоминали сводки с фронта. В Орехово-Зуево из-за сильных морозов лопнули опоры автомобильного моста. Специалисты лаборатории Главного управления МЧС занялись обдумыванием, насколько серьезна трещина и выдержит ли мост. ГИБДД ГУВД Московской области срочно начало искать пути объездов. А ведь у них и без того было много дел. За предыдущие сутки гаишники были вынуждены организовывать эвакуацию 186 машин, заглохших прямо на трассе из-за сильных морозов. В малонаселенных северных и восточных областях власти и МЧС организовывали передвижные спасательные бригады на автофургонах. Они курсировали по трассам, ища заглохшие автомобили, чтобы спасти от смерти их водителей: движение малолюдное, а до населенных пунктов порой сотни километров, летом-то ничего страшного, а теперь можно и замерзнуть, дожидаясь попутного автомобиля…

Московский областной антикризисный центр развернул резервную автономную систему связи между муниципальными образованиями и дежурными службами различных ведомств. В ДЭЗах, на электростанциях, во всех ключевых жизненно важных точках было организовано круглосуточное дежурство.

В Москве и области был введен чрезвычайный режим энергопотребления, начали отключать от электростанций целые промышленные предприятия. Заморозили все стройки. Закрыли часть торговых площадей, палаток. На работу люди не ходили, грелись дома. Иными словами, вся экономика региона была придушена, а все высвободившиеся энергетические резервы брошены на спасение людей от лютой смерти. Во всех городах 50-километровой зоны вокруг Москвы весь электротранспорт был заменен на автобусы. И все равно электростанции работали в запредельном режиме. За сутки Москва сжирала 16 000 МВт энергии. При почти полностью остановленных предприятиях. Все шло на обогрев.

Вице-губернатор успокаивал сограждан, что на случай возникновения кризисных ситуаций созданы 4 мобильных подразделения с передвижными электростанциями, которые способны обеспечить питанием электроэнергией целый населенный пункт численностью до 100 тыс. человек. Правда, недолго – на сколько горючего хватит.

Несмотря на все старания, начало рваться по всей стране – от Москвы до Тихого океана. Вечерние новости напоминали сводки Совинформбюро. Телевидение каждый день передавало, как идет в разных концах страны очередная битва с лопнувшими трубами, как путем эвакуации спасают от смерти жильцов, как ставят в подъездах тепловые пушки, чтобы не полопались трубы в оставшихся без отопления отдельных домах и целых улицах.

Я ежедневно вычитывал в Интернете сводки павших: «По данным скорой за прошедшие сутки 7 человек скончалось, 25 госпитализированы с диагнозом «переохлаждение», 93 обратились к медикам с обморожениями, 44 из них также госпитализированы…»

Продолжалась эта война две недели. Правда, температуры под «30» держались всего пару дней и ночей. Все остальное время столбик термометра гулял между «20» и «25». Не очень много, согласитесь. Но страна уже затрещала. А если бы температура упала до минус 35°С да продержалась неделю?.. Вероятность аварий с падением температуры начинает расти по экспоненте. Если бы число аварий и катастроф возросло на порядок, ремонтные бригады латать уже просто не успевали бы.

А если бы температура упала еще на 10 градусов и на тот же срок, страны бы уже не было… Между тем, многие климатологи предсказывают именно такое развитие событий – резкое похолодание как прямое следствие глобального потепления. И у них есть для этого основания” (АЛЕКСАНДР НИКОНОВ).

Никонов сейчас, как известно, вместе с женой Галей живет в Турции – где он прикупил себе домик у теплого моря.

А у меня – один вопрос: если мы тут знаем – должны знать! – что такое морозы и как критически важна энергия для городов в период резких похолоданий, какими же надо быть подзаборными, запредельными скотами, чтобы сознательно (!), специально уничтожать энергетическую инфраструктуру в разгар зимы??

Нет прощения за такое.