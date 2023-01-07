Принц Гарри рассказал о драке с братом из-за Меган Маркл

В распоряжение The Guardian до начала продаж попал текст грядущих мемуаров принца Гарри под названием “Запасной” (“Spare”). И он полон сюрпризов. В одном из отрывков герцог Сассекский вспоминает потасовку с родным братом, принцем Уильямом, которая завязалась между ними на фоне ссоры из-за его супруги Меган Маркл. По словам Гарри, конфликт произошел на территории Кенсингтонского дворца в 2019 году. Обсуждая борьбу Сассекских с назойливой прессой, Уильям назвал Меган “тяжелой, грубой и резкой”, на что Гарри обвинил его в том, что тот и сам буквально повторяет скандальные заголовки СМИ. В ответ Уильям схватил его за воротник и повалил на пол.

Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал так некоторое время, ошеломленный, а затем встал и сказал ему убираться отсюда, – вспомнил Гарри.

Мемуары Гарри написал совместно с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Книга поступит в продажу на следующей неделе, 10 января. По словам королевских экспертов, новый потенциальный бестселлер вызывает серьезные опасения в Букингемском дворце.