 

“Вырезали все это”: распоротый хирургами Сокловский взвыл на больничной койке

06.01.2023, 23:15, Разное
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Новый год 31-летний Влад Сокловский встретил ужасно. Певец был госпитализирован с ужасными острыми болями и в тяжелом состоянии. Оказалось, у звезды развился перитонит, требовалась срочная операция.

После хирургического вмешательства Влад Соколовский вышел на связь с поклонниками и на видео рассказал о случившемся. Оказалось, весь последний год артист подвергал себя опасности и вел неправильный образ жизни, за что и поплатился. Врачи установили, что воспалительный процесс в организме Соколовского развивался долго. Еще в Африке на съемках популярного проекта у Соколовского были проблемы с животом, но тогда он все пустил на самотек.

“Оказалось, оно почти год зрело. Мне поставили спайки в кишечнике, вырезали все это”, – рассказал Влад Соколовский прямо с больничной койки.

Сейчас все самое страшное позади, и Влад Соколовский начал процесс восстановления. Ему предстоит длительный прием лекарств и правильная диета. Артист чувствует себя уже гораздо лучше. Певец отметил, что если бы не своевременная операция, все могло бы кончиться плачевно.

Сейчас в Соколовского стоит дренажная трубка в боку, которая отводит лимфу из полости живота. Также из проблем – болезненные ощущения при движении. Но все это цветочки по сравнению с тем, что могло бы случиться. Поэтому певец не жалуется. После выписки певец планирует отправиться в Сочи к родственникам.

Поклонники желают певцу скорейшего выздоровления и молятся о его здоровье. Как раз кстати в подмосковный Серпухов 6 января привезли икону Пресвятой Богородицы “Умягчение злых сердец”. По словам верующих, эта икона имеет свойство исцелять, пишет сайт “Вести Подмосковья”.


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