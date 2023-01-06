Денис Клявер поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом – 2023

В 2023-м поклонников группы “Чай вдвоем” ждет радостное событие. Спустя десять лет после работы порознь Денис Клявер и Стас Костюшкин планируют выпустить совместный трек, детали которого пока не разглашаются.

По словам директора Игоря Звягина, группа на самом деле не распадалась, просто певцы работали отдельно, развивали сольные карьеры, а теперь почувствовали желание вновь спеть дуэтом.

Вероятно, творческий год у Дениса Клявера будет наполнен радостными событиями. Хорошим настроением и добрыми словами он поделился с читателями “Дни.ру”. Артист пожелал в Новом году понимать друг друга, быть счастливыми и жить в мире.

“Пусть этот год Кота… Многие настаивают на Кролике, но Кот как-то поприличней будет. Пусть этот год принесет только радость и счастье, взаимопонимания и мира”, – отметил Денис Клявер.

Ранее к читателям “Дни.ру” также обратились Анастасия Волочкова, Лолита и Сергей Лазарев.