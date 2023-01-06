 

Шольц назвал объемы выделенных Германией Украине средств за 2022 год

06.01.2023, 23:07, Новости дня
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев получил от Берлина за прошлый год более 12 млрд евро, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Канцлер сообщил президенту Украины, что за 2022 год немецкие власти поддержали Киев на двусторонней основе более чем на 12 млрд евро, сообщил Хебештрайт, передает ТАСС.

Берлин продолжит этот курс, заверил Шольц Зеленского.

Между тем украинский лидер выразил благодарность Шольу за решение предоставить системы Patriot и БМП Marder.

Ранее в пятницу Хебештрайт сообщал, что Киев получит от берлина БМП Marder уже в первом квартале 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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