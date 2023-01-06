Командир БАРС «Каскад» Саблин сообщил о визите в Донбасс первого заместителя главы администрации президента РФ Кириенко

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06.01.2023, 23:07, Новости дня
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К военнослужащим БАРС «Каскад» в Донбасс в пятницу приезжал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщил командир подразделения, депутат Госдумы, первый зампред Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что первому заместителю главы администрации президента РФ, который навестил бойцов подразделения в Донбассе, доложили о ситуации на участке фронта, обеспечении безопасности проживания личного состава и другой непрерывной работе.

По словам Саблина, потом вместе с Кириенко они навестили артиллеристов одного из соединений 1-го армейского корпуса, с которыми бойцы БАРС «Каскад» работают в тесной связке, поговорили с парнями-героями из Донецка, Горловки, Енакиева, несущими на себе основную тяжесть боев за освобождение ДНР.

Как сообщил командир БАРС «Каскад», Кириенко передал бойцам на передовой от «Народного фронта» нужные для выполнения боевых задач подарки – коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки, а также гитару с автографом Дмитрия Певцова.

Первый зампред Всероссийской организации «Боевое братство» также рассказал, что среди дончан в подразделении неожиданно оказался боец из Марокко. По словам Саблина, несколько лет назад марокканец влюбился в девчонку из Донецка, переехал в регион, получил гражданство и сегодня воюет за свободу Донбасса. Как отметил командир БАРС «Каскад», бойцы подразделения хвалят марокканца. Депутат Госдумы также выразил мнение, что у марокканцев неплохо получается не только в футбол играть.

Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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