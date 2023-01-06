 

Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось

06.01.2023, 23:07, Новости дня
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Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.

Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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