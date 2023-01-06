Нанесение подводки с помощью скотча – это рабочий прием или же есть более удачные альтернативы

Симметричная подводка для глаз выглядит очень стильно и красиво. Но сделать ее самостоятельно, к сожалению, обычно бывает очень сложно. Чем больше вы стараетесь сделать стрелку ровной, тем толще она становится. В результате подводку приходится стирать и начинать все сначала. В особенности сложно такой макияж наносить бывает новичкам.

Чтобы облегчить женщинам задачу по нанесению тонкой подводки, косметологами была создана специальная лента-скотч. После наклеивания этой ленты особым образом идеально ровную подводку можно сделать очень легко и буквально за один раз. Но так ли удачен прием с липкой лентой, как принято думать, и нет ли этому средству каких-нибудь более интересных и безопасных альтернатив?

Недостатки ленты

Собственно, саму подводку с помощью скотча делать на самом деле очень удобно и легко. Однако такая лента, по мнению специалистов, может наносить нежной коже вокруг глаз довольно-таки значительный вред. Снимая ленту, вы оттягиваете тонкую кожу у глаз, что повышает риск появления ранних морщин.

Также из-за ленты, по мнению косметологов, в области вокруг глаз может развиться гиперпигментация. К тому же скотч часто вызывает раздражения чувствительной кожи. Клей же, нанесенный на скотч, может привести к развитию аллергической реакции.

Использовать ленту для подводки, конечно, можно. Но специалисты не рекомендуют делать это каждый день. Тем более что ленту можно легко заменить и другими средствами, в том числе и подручными.

Визитная карточка

К примеру, скотч для подводки можно заменить визитной карточкой или просто листом плотной бумаги. Также можно сделать подводку и с помощью старой кредитной пластиковой карточки.

Для нанесения подводки карту прикладывают ко внешнему уголку глаза под углом. Угол при этом выбирают такой, чтобы один край карточки продолжал линию роста ресниц сначала на верхнем веке, а затем – на нижнем. Саму карточку держат перпендикулярно лицу, плоскостью вверх. Удерживая карточку в таком положении левой рукой, правой делают подводку.

Специальные ручки-штампы

Также в продаже сегодня имеются специальные ручки-штампы. Обычно они идут уже в комплекте с жидкой подводкой. Можно также приобрести ручку-штамп отдельно. Такой инструмент, как и карточка или лента, позволяет сделать идеальную подводку глаз со стрелками за один раз.

Полезные советы

Стрелки, как известно, способны визуально увеличивать глаза. Но такого эффекта можно добиться только в том случае, если стрелки нанесены идеально точно. Слишком толстая подводка даст совершенно противоположный результат. Глаза с толстыми стрелками будут смотреться меньше

Карточка или лента могут помочь сделать стрелки правильно. Однако при желании визуально увеличить глаза можно еще больше. Помочь в этом может, к примеру, формирование бровей в виде арки. Прямые брови, как известно, делают глаза визуально маленькими.

Также сделать глаза большими, можно, добавив немного блеска в их внутренний уголок. Блеск в этой области несложно создать, к примеру, с помощью небольшого количества сияющих теней. Считается, что такой прием хорошо подходит практически для любого макияжа.