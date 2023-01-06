Диета для сухой кожи: лучшие продукты, которые естественным образом удерживают влагу

Шелушащаяся, сухая, потрескавшаяся кожа довольно грубая на ощупь и вызывает неприятные и даже несколько болезненные ощущения. Кроме того, кожные покровы выглядят тусклыми и истощенными.

Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, важно не только использовать специальные косметические средства, но и правильно подобрать питание. Вот продукты и напитки, которые помогают устранить токсические вещества, удерживают влагу и способствуют увлажнению кожи.

Вода

Когда дело доходит до лечения сухой кожи, самым первым и важным фактором является вода. Достаточное потребление жидкости помогает насытить клетки влагой, предотвратить раннее старение, поддерживать активность и функционирование всех клеток.

Недостаточное потребление воды может привести к потере влаги, что влечет за собой множество проблем, таких как сухость и шелушение. Ежедневно нужно выпивать не менее 2 л воды.

Орехи

Орехи богаты жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6, витаминами Е и группы В, белками, магнием, цинком, селеном, медью, железом, калием, кальцием и пищевыми волокнами.

Эти питательные вещества помогают поддерживать целостность и упругость кожных покровов, улучшают кровообращение и увлажняют клетки. В итоге кожа становится эластичной, мягкой и сияющей.

Нужно съедать горсть орехов на завтрак, добавляя их в кашу, салаты и другие блюда.

Можно сделать полезную и питательную маску. Для этого нужно 4-6 миндальных орешков замочить на ночь. Снять кожицу и перебить блендером. Добавить 2 ст. л. молока. Перемешать и нанести на лицо на 20 минут. Затем смыть теплой водой.

Авокадо

В составе авокадо содержатся витамины С, Е, А, Е, омега-3 жирные кислоты и фолат. Эти питательные вещества способствуют восстановлению тканей кожи, увлажняют кожные покровы эластичными и уменьшают морщины.

Можно готовить соус из авокадо, добавлять его в салат и смузи. Также можно делать полезные и питательные маски для кожи. Для этого нужно размять фрукт в пюре, добавить йогурт и мед. Нанести на кожу, оставить на 20 минут, а затем смыть.

Семена льна

Семена льна способствуют лечению запоров, помогают похудеть, устраняют проблемы кожных покровов и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. В составе этого продукта содержатся белки, омега-3 жирные кислоты, фитоэстрогегы и пищевые волокна.

Семена льна помогают устранить раздражение кожи, шероховатость и сухость кожных покровов, а также способствуют повышению упругости и увлажненности.

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Однако если есть проблемы с сердцем и нужно принимать разжижающие кровь препараты, то стоит проконсультироваться с доктором прежде чем добавлять семена льна в свой повседневный рацион. Все это по причине того, что этот продукт также разжижает кровь.

Можно потреблять измельченные семена льна или размолотые в порошок, чтобы облегчить их переваривание и ускорить усвоение. Можно добавлять этот продукт в каши, смузи, салаты, йогурт.

Чтобы сделать маску, нужно перемешать 1 ст. л. размолотых семян льна вместе с 1 ч. л. йогурта. Нанести на лицо на 20 минут, а затем смыть теплой водой.

Банан

Бананы богаты витаминами А, группы В, С и D, тиамином, цинком, медью, фосфором, пищевыми волокнами, железом, калием, фосфором. Пищевые волокна помогают вывести токсические вещества, омолаживая клетки кожных покровов. Регулярное потребление бананов помогает придать сияние и гладкость коже.

Если есть проблемы с почками и диабет, стоит проконсультироваться с доктором или диетологом. Чтобы улучшить состояние кожи, нужно потреблять по 1 банану в день.

Также можно сделать маску для лица. Для этого нужно размять половину банана с 1 ч. л. меда и 1 ст. л. йогурта. Нанести на 20 минут и смыть теплой водой.

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Алоэ вера

Это растение обладает множеством различных полезных свойств для кожных покровов. Алоэ помогает устранить сухость кожи.

В составе геля этого растения содержатся липиды, холин, витамины А, С, Е, В12, а также различные минералы.

Алоэ обладает антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это растение способствует увлажнению и смягчению кожи, выработке коллагена и замедлению признаков старения.

Можно потреблять сок алоэ вера, приобретенный в аптеке. Нельзя самостоятельно делать сок или гель для внутреннего применения, так как он содержит опасные токсины.

Также можно просто размять гель алоэ вера и нанести на кожу. Оставить на 20 минут и смыть.

Масло оливы

Жирные кислоты, содержащиеся в масле оливы, помогают поддерживать целостность внешнего слоя кожных покровов и заживлять раны.

Кроме того, это отличное увлажняющее средство. Уже после нескольких применений кожа становится мягкой, нежной и гладкой.

Можно заправлять салаты маслом оливы и готовить на нем различные блюда.

Также можно приготовить маску. Для этого нужно перемешать по 2 ст. л. масла оливы и молока, 1 ст. л. меда. Нанести на 30 минут, а затем смыть.

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Рыба

Жирная рыба очень полезна для кожных покровов. Она способствует уменьшению воспалению, устранению токсинов, удержанию влаги.

Рыбу нужно есть как минимум раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу от этого продукта.

Ромашковый чай

Это очень полезный напиток богатый фолатом, витамином А, а также минералами, такими как натрий, калий, кальций.

Ромашковый чай обладает противовоспалительными свойствами, именно поэтому помогает успокоить воспаленную и зудящую кожу.

Можно пить этот напиток вместо кофе, а также немного поэкспериментировать, добавив в него имбирь, мед и лимон.

Сладкий картофель

Батат богат витаминами, микроэлементами, пантотеновой кислотой. В сладком картофеле содержатся каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами. Кроме того, батат содержит полезные вещества, которые помогают успокоить воспаленную кожу и избавиться от токсических веществ.

Можно потреблять блюда из батата или сделать питательную маску. Для маски сделать сок сладкого картофеля с 1 ч. л. меда. Нанести на кожу на 15 минут и смыть.

Кокосовое масло

Кокосовое масло широко применяется для лечения проблем кожи и волос. В составе этого продукта содержатся витамины Е и К, жирные кислоты, а также белки.

Кокосовое масло обеспечивает кожу достаточным количеством жиров, что способствует ее увлажнению, делая кожные покровы мягкими и блестящими.

Можно просто добавлять этот продукт в пищу или же нанести на кожу, оставить на час или на ночь, а затем смыть теплой водой.

Огурец

Огурец содержит в своем составе витамины, микроэлементы и много воды, что способствует увлажнению сухой и поврежденной кожи.

Можно добавлять этот овощ в пищу или же сделать питательную маску для лица. Для этого нужно очистить и мелко натереть огурец. Добавить по 1 ч. л. меда и геля из алоэ вера. Нанести на 20 минут, а затем смыть.

Темная листовая зелень

Это просто отличный продукт для кожных покровов. Это богатый источник витаминов и минералов. Темная листовая зелень помогает вывести из организма токсические вещества, а также успокоить сухую и зудящую кожу. Можно добавлять этот продукт в самые различные блюда и готовить полезные смузи.

Яйца

Этот продукт богат витаминами, белками, минералами, полезными жирами. Чтобы бороться с проблемой сухой и зудящей кожи, нужно потреблять как белок, так и желток. В день можно съедать 1-2 яйца. Также можно нанести желток на кожу на 10 минут, а затем смыть его.

Гранат

Семена граната обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они помогают уменьшить воспалением, улучшить эластичность кожных покровов.

Можно ежедневно съедать по 0,5 ст. зерен граната на завтрак. Также можно пить гранатовый сок.