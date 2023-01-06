Задержан ранивший перед Рождеством двух сербов подозреваемый

Обстрелявший из автоматического оружия мужчина на юге непризнанного Косова задержан правоохранителями, сообщают местные телеканалы.

Подозреваемым оказался 33-летний мужчина, его задержали полицейские, мужчину доставили в город Урошевац на допрос, сообщил канал TV Pink, передает ТАСС.

Вечером в пятницу в Косово мужчина открыл огонь из автоматического оружия, пострадали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Нападение произошло на празднование Рождественского сочельника. В правительстве Сербии заявили, что это было покушение на убийство мирных жителей.

После инцидента жители населенного пункта Готовуша, где случилось происшествие, начали перекрывать дороги с требованием задержать подозреваемого.

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