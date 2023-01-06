 

Косовский премьер осудил обстрел сербов перед Рождеством

06.01.2023, 22:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нападение на сербов в день до православного Рождества в непризнанном Косово вызвало осуждение со стороны премьера этого образования Альбина Курти.

Курти заявил, что правоохранители задержали подозреваемого, он должен предстать перед правосудием, передает РИА «Новости».

Сейчас компетентные органы расследуют все обстоятельства этого происшествия. Чиновник заявил, что совершенное преступление – неприемлемо и предосудительно, и подчеркнул, что крайне обеспокоен происшествием.

Отмечается, что пострадавшие сербы – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович получили ранения кисти и плеча. Их доставили в больницу сербского анклава Грачаница под Приштиной. Их жизни находятся вне опасности.

СМИ сообщили, что нападавший является членом военизированных «Сил безопасности Косово».

Вечером в пятницу в Косово мужчина открыл огонь из автоматического оружия, пострадали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Нападение произошло на празднование Рождественского сочельника. В правительстве Сербии заявили, что это было покушение на убийство мирных жителей.

После инцидента жители населенного пункта Готовуша, где случилось происшествие, начали перекрывать дороги с требованием задержать подозреваемого. Позже стрелка задержали, им оказался 33-летний мужчина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.21 / В Эстонии предложили запретить въезд россиянам в ЕС

22.08.21 / Зеленский: Пока отсутствует прогресс в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно сохраняться

01.03.21 / Обороты фитнес-центров в Москве в феврале превысили доковидные показатели

07.03.21 / Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»

09.02.21 / “Генерирование слов в воздухе”. Степанов прокомментировал разговоры о вакцинации в Украине

25.10.21 / В РФ запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

29.03.21 / Пандемия COVID-19. Жителям Мальты запретили собираться более двух человек

05.10.21 / “Тина, где лифчик?”, “Красотка”. Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье

29.11.21 / В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный ребенок

15.07.21 / Bild – «провальная» и «наивная» — близкий советник Меркель дал оценку её политике в отношении Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика