Косовский премьер осудил обстрел сербов перед Рождеством

Нападение на сербов в день до православного Рождества в непризнанном Косово вызвало осуждение со стороны премьера этого образования Альбина Курти.

Курти заявил, что правоохранители задержали подозреваемого, он должен предстать перед правосудием, передает РИА «Новости».

Сейчас компетентные органы расследуют все обстоятельства этого происшествия. Чиновник заявил, что совершенное преступление – неприемлемо и предосудительно, и подчеркнул, что крайне обеспокоен происшествием.

Отмечается, что пострадавшие сербы – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович получили ранения кисти и плеча. Их доставили в больницу сербского анклава Грачаница под Приштиной. Их жизни находятся вне опасности.

СМИ сообщили, что нападавший является членом военизированных «Сил безопасности Косово».

Вечером в пятницу в Косово мужчина открыл огонь из автоматического оружия, пострадали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Нападение произошло на празднование Рождественского сочельника. В правительстве Сербии заявили, что это было покушение на убийство мирных жителей.

После инцидента жители населенного пункта Готовуша, где случилось происшествие, начали перекрывать дороги с требованием задержать подозреваемого. Позже стрелка задержали, им оказался 33-летний мужчина.

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