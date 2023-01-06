США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине

Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.

Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.

В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.

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