 

США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине

06.01.2023, 22:13, Новости дня
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Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.

Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.

В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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