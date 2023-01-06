Расизм, наркоторговля, массовое убийство: принц Гарри сделал шокирующее признание

В мире привыкли считать, что члены королевской семьи Великобритании ведут практически безгрешный образ жизни, чтят традиции и всегда ведут себя безукоризненно. Однако еще при жизни королевы Елизаветы II начали всплывать нелицеприятные подробности из жизни монаршего семейства.

Меган Маркл публично обвинила королеву Великобритании и ее родственников в расизме. В скандальном интервью Опре Уинфри она заявила, что из-за цвета коже при дворе к ней относятся как к прокаженной и ущемляют в правах. Это вызвало бурную реакцию общественности, а с самой королевы сразу слетели маски. Также в Сети в открытом доступе есть слухи о том, что королевская семья якобы причастна к наркотрафику во всем мире. Якобы его контролировала лично чуть ли не сама Елизавета II.

Словом, после женитьбы принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл скандалы то и дело сотрясают британскую королевскую семью. От этого репутация монархов только рушится. На днях мир содрогнулся от признания принца Гарри о том, как брат Уильям подрался с ним из-за Меган. Поклонники королевской семьи иногда думают, что Гарри решил обрушить британскую империю своими признаниями.

Теперь Гарри вывалил новую порцию шокирующих признаний. Принц признался, что убил 25 человек во время его службы в Афганистане. Герцог добавил, что повода для гордости из-за этого у него нет, но и стесняться ему нечего. По его словам, в “разгар боя” воспринимал противников не как людей, а как “шахматные фигуры”. Напомним, принц Гарри два раза служил в Афганистане. В общей сложности это десять лет.