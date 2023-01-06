Накинутый на плечи свитер не только снова в тренде, но еще и главный хит 2023 года: как стилизовать модный аксессуар

Пожалуй, вам точно не составит труда найти в своем шкафу свитер, ведь такое изделие является частью базового гардероба. Вы можете носить вещи традиционным способом, а можете использовать его в качестве вспомогательного аксессуара для создания современного стильного лука. Вдохновляемся идеями ношения свитера на плечах.

Монохромный лук

В 2023 году микротрендом являются монохромные луки. Это когда вы включаете в один наряд изделия одной цветовой гаммы, но немного различающиеся по оттенку. Например, можно сочетать пуловер цвета слоновой кости с белоснежным свитером, наброшенным на плечи.

Преобладание светлых оттенков в одежде позволит вам создать дорогой образ с нотками гламура и аристократизма.

Белый на контрасте с черным

Тотал-блэк, то есть наряд, состоящий из черной одежды, уже стал вневременной классикой. Такие образы получаются довольно строгими, независимо от фасонов и моделей изделий, которые вы включили в наряд. Чтобы освежить лук, сыграйте на контрасте и набросьте на плечи белый свитер. Можете выбрать и другой светлый пастельный оттенок, например бежевый, песочный, шампань и т. д.

Свитер поверх блейзера

Традиционно свитер носится на плечах поверх футболки, водолазки, пуловера. А вы попробуйте накинуть его на пиджак или блейзер. У вас получится очень стильная и оригинальная комбинация, ведь редко кто выбирает такой способ ношения (многие даже не подозревают о нем и не знают, что так можно).

Если вы создаете лук для офиса, для работы, встреч с деловыми партнерами, тогда убедитесь в том, что в наряде преобладает одежда нейтральных неброских оттенков. Например, черного, серого, коричневого, песочного и т. д.

С джинсами и футболкой

Простой образ в повседневном стиле, который подойдет для шопинга, прогулок, встреч с друзьями. Попробуйте сочетать укороченные голубые джинсы с розовыми лампасами, белую футболку и розовым свитером, повязанным на плечах. Лук получится более нежным, даже романтичным, хоть и в улично-спортивном стиле. Из обуви будут уместны кроссовки или кеды. Универсальный цвет для обуви — белый, но вы также можете выбрать изделия с принтом, разноцветные.

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Поверх белой рубашки

Если нужен более формальный образ, тогда обратите внимание на данный микс. Сочетайте черные джинсы и классическую белую рубашку (пусть она будет немного оверсайз, носите ее навыпуск). Поверх рубашки повяжите свитер. Чтобы свитер выделялся и был заметен, отдайте предпочтение изделию другого оттенка (не черного и не белого). В контексте формального образа подойдут нейтральные оттенки наподобие песочного, коричневого или синего. Завершите образ стильной сумочкой. Рассмотрите вариант стеганой сумки на металлической цепочке — это вневременная классика, которая наиболее уместна для офисно-деловых луков.

Яркий свитер и брюки с принтом

Создать жизнеутверждающий лук не составит труда, если подобрать вещи ярких оттенков. Например, сочетайте салатового-лимонный свитер с штанами с растительным принтом в желто-зеленых оттенках. Дополните лук белой хлопчатобумажной майкой или футболкой, а также белой спортивной обувью. Рассмотрите кроссовки на тракторной подошве, чтобы образ получился более брутальным и современным.

Свитер вместо толстовки

Не только вязаный свитер можно использовать в луках в качестве вспомогательного аксессуара. Подойдет также толстовка или худи. Аналогичным образом вы можете использовать данное изделие, надевая его поверх рубашек, футболок, блуз и т. д., включая как в повседневные, так и в офисно-деловые луки.

Поверх платья или сарафана

Набрасывать на плечи свитер необязательно нужно в прохладную погоду. Вы также можете создавать таким образом летние образы, сочетая свитер с сарафаном на бретелях или с платьем с короткими рукавами.