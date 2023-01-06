 

Казахстанское правительство рассказало о попытках удержать McDonald’s в стране

06.01.2023, 20:52, Новости дня
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Руководство Казахстана могло посодействовать в поставках для ресторанов McDonald’s в стране, сообщили в пресс-службе минсельхоза страны.

Сеть ресторанов быстрого питания получала мясную продукцию и полуфабрикаты, произведенные в России, где у компании находились крупные распределительные центры, сообщили в казахстанском министерстве, передает ТАСС.

В связи с уходом McDonald’s из РФ начались проблемы с поставками, и в компании готовы были перейти на местную продукцию. Из-за внедренных высоких стандартов компании переход занял определенное время.

До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald’s правительство было готово и готово сейчас оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети.

В это время казахстанские производители мяса и молока уже начали приводить производства в соответствии с требованиями компании, и в начале 2023 года планировалось провести аудиты. Но из-за закрытия сети запланированный аудит не состоялся.

Чтобы стать поставщиком, компании нужно пройти сертификацию, при этом гарантий, что McDonald’s выберет именно этого производителя, нет.

Напомним, СМИ сообщили о планах McDonald’s по уходу из Казахстана из-за проблем с поставками. Позже в компании подтвердили эту информацию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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