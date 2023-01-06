 

В ООН рассказали о наблюдении за прекращением огня на Украине, которого не было

06.01.2023, 20:52, Новости дня
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ООН не обладает информацией об интенсивных или крупных боестолкновениях в Украине после объявления Россией режима прекращения огня, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжарррик.

Сотрудники ООН на месте сообщают, что не наблюдали интенсивных или крупных боев с момента прекращения огня, сообщил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники Организации сейчас находятся не везде, и не наблюдают за всей линией соприкосновения.

В четверг президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима.

В пятницу ВС РФ объявили о режиме прекращения огня, и сообщили, что ВСУ продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных в ДНР и ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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