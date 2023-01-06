США объявили о пакете военной помощи Украине на 3 млрд долларов
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Новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева составит 3 млрд долларов, сообщили в Белом доме в пятницу вечером.
Из этой суммы 225 млн долларов планируется потратить на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Также в пакет включены 682 млн долларов, которые направят партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.
Ранее СМИ сообщали о планах Вашингтона передать Киеву зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Эти поставки, по данным прессы, планируется включить в новый пакет военной помощи.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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