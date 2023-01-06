США объявили о пакете военной помощи Украине на 3 млрд долларов

Новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева составит 3 млрд долларов, сообщили в Белом доме в пятницу вечером.

Из этой суммы 225 млн долларов планируется потратить на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Также в пакет включены 682 млн долларов, которые направят партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

Ранее СМИ сообщали о планах Вашингтона передать Киеву зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Эти поставки, по данным прессы, планируется включить в новый пакет военной помощи.

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