 

США объявили о пакете военной помощи Украине на 3 млрд долларов

06.01.2023, 20:52, Новости дня
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Новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева составит 3 млрд долларов, сообщили в Белом доме в пятницу вечером.

Из этой суммы 225 млн долларов планируется потратить на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Также в пакет включены 682 млн долларов, которые направят партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

Ранее СМИ сообщали о планах Вашингтона передать Киеву зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Эти поставки, по данным прессы, планируется включить в новый пакет военной помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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