Певец Хабиб поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом – 2023

Исполнитель поздравил читателей “Дни.ру” с наступившими праздниками. Артист пожелал почаще слушать его трек, ведь “ягода-малинка, оп-оп-оп”.

Напомним, Хабиб стал известен после победы в шоу “Песни” на ТНТ. Его песня про малинку стала хитом 2021 года. При этом карьера артиста началась со знакомства с Ольгой Бузовой, которая обратила внимание на талантливого парня.

Помимо музыки, Хабиб активно развивает свой блог – ведет ютуб-канал и другие социальные сети.