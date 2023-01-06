 

Певец Хабиб поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом – 2023

06.01.2023, 20:25, Разное
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Исполнитель поздравил читателей “Дни.ру” с наступившими праздниками. Артист пожелал почаще слушать его трек, ведь “ягода-малинка, оп-оп-оп”.

Напомним, Хабиб стал известен после победы в шоу “Песни” на ТНТ. Его песня про малинку стала хитом 2021 года. При этом карьера артиста началась со знакомства с Ольгой Бузовой, которая обратила внимание на талантливого парня.

Помимо музыки, Хабиб активно развивает свой блог – ведет ютуб-канал и другие социальные сети.


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