 

ТОП-3 самых добрых рождественских фильмов о животных

06.01.2023, 20:25, Разное
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Новогодние и рождественские праздники – лучшее время, чтобы насладиться атмосферными кинолентами, распластавшись на мягком диване с чашечкой горячего ароматного какао.

Подарить хорошее настроение и детям, и взрослым смогут фильмы, повествующие о зимних чудесах. Что посмотреть на праздниках? ТОП-3 самых добрых рождественских фильмов о животных от “Дни.ру”.

Открывает наш ТОП фильм “Скакун” производства 1989 года. Рейтинг на “Кинопоиске” – 6,3. Главная героиня картины – восьмилетняя Джессика, живущая на ферме. Она до сих пор верит в Санта-Клауса, поэтому, когда находит в лесу раненного оленя, решает, что это помощник зимнего волшебника, упавший из саней. Девочка решает спрятать животное дома и дождаться, когда за ним придет Санта. Семейная драма снята в США и Канаде.

Следующий на очереди – “Пес по кличке Рождество”. Фильм снят в 2009 году в США. Картина повествует о жизни умственно отсталого подростка. Несмотря на недуг, молодой человек с большой заботой относится к животным и даже уговаривает односельчан поучаствовать в рождественской программе приюта для собак.

Завершает праздничную подборку семейная драма “Рождество кота Боба”. Фильм выпущен в Великобритании в 2020 году. Зрители на “Кинопоиске” оценили картину на 7,5. Семейная драма посвящена приключениям уличного музыканта Джеймса и его кота Боба.


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