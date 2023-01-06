Гурманская ваниль и интенсивный цветочный запах: тренды ароматов на 2023 год, которые помогут подобрать модный парфюм

С наступление нового года многие люди меняют что-то в своей жизни: обновляют гардероб, мебель в квартире, начинают пробовать себя в каком-то новом занятии. Не менее важно подобрать для себя новый аромат, который определит вашу личность в 2023 году. Популярные ароматы постоянно меняются в зависимости от того, что в тренде. Вот какие из них наиболее актуальны в 2023 году.

Свежая зелень

Когда вы думаете о свежих и зеленых ароматах, на ум могут прийти бодрящие летние запахи: свежескошенная трава, блестящие листья, покрытые каплями росы… Большинство свежих ароматов могут напоминать вам мяту, абсент, чай или лайм.

Ароматы, которые напоминают вам о свежем и чистом запахе, создают атмосферу, как если бы вы только что открыли окно в летнем домике посреди леса. Если вы относитесь к тому типу людей, которые могут представить себя лежащими на ярко-зеленой траве, любуясь плывущими над вами облаками, это тренд 2023 года для вас.

«Экологически чистые» ароматы

В этом году больше людей, чем когда-либо, сосредоточены на покупке максимально чистых косметических средств. В их составе нет случайных токсинов и химических веществ. Даже знаменитости запускают линии косметики и утверждают, что они не содержат парабенов, сульфатов и являются натуральными.

Покупка «чистого» парфюма означает, что его изготовили максимально органично, без добавления каких-либо химикатов в смесь. Иногда вам придется проверить мелкий шрифт на боковой стороне бутылки, чтобы убедиться в собственной безопасности и благополучии. Одним из недостатков «чистых» духов является недолговечность аромата.

Шалфей и сандаловое дерево

В 2023 году интерес к духовности находится на рекордно высоком уровне. Благодаря социальным сетям все больше людей обсуждают, как духовный мир может влиять на вашу повседневную жизнь и формировать вашу реальность. По этим причинам многие люди проявляют интерес к таким ароматам, как шалфей и сандаловое дерево.

Когда вы думаете о шалфее, вы можете представить, как кто-то избавляется от всей негативной энергии. Это «волшебный» продукт, который использовался во множестве культур тысячелетиями. С другой стороны, сандаловое дерево имеет свою собственную силу воздействия, восходящую к древним культурам Индии и Цейлона. В этих ароматах есть что-то мощное, очищающее, исцеляющее изнутри.

Аромамасла и спреи

В 2023 году самое подходящее время, чтобы начать наносить ароматические масла и спреи слоями. Их объединение поможет вам создать свой собственный аромат, который никто не сможет воспроизвести. Сочетание ароматов начинается с выбора дополняющих друг друга, контрастирующих или линейных ароматов.

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Ваш базовый слой должен состоять из ароматизированного средства для мытья тела, за которым следует увлажняющий лосьон, поддерживающий идеальное увлажнение. После этого добавляйте различные слои духов, используя сначала самые смелые ароматы, а затем более нежные. В конце можете добавить ароматические акценты на сгибы локтей, за коленями, за ушами, на кончики волос.

Ароматические свечи

Горящие свечи в вашем доме, которые эмоционально и мысленно переносят вас в ваши любимые места, могут быть полезны, когда речь идет о повышении вашего настроения. Все, что вам нужно сделать, – это глубоко вдохнуть и дать волю своему воображению. Ароматы могут вызвать самые волшебные воспоминания, напомнив вам о том, где вы уже были раньше.

Если вы хотите представить, что проводите лето в Италии, вы можете приобрести свечу с запахом меда и цветов апельсина. Для тех, кто хочет почувствовать себя в отпуске на тропических Гавайских островах, подойдет аромат кокоса, гвоздики и угля (будто рядом пахнет вулканический песок). Если вы мечтаете сбежать в уютную зимнюю хижину, выбирайте ароматы сосны, мускатного ореха, корицы.

Интенсивные цветочные ароматы

Вы можете подумать, что интенсивные цветочные духи скучны или устарели, но в 2023 году они снова в тренде. Нанося их, вы напомните себе об очаровательном весеннем сезоне, независимо от того, какое сейчас время года. Посреди обжигающе холодной снежной бури зимой ваш интенсивный цветочный аромат может напомнить людям о теплых солнечных днях в середине мая.

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Использование цветочных ароматов может быть невероятно омолаживающим, поскольку известно, что цветущие в природе цветы помогают решить множество проблем со здоровьем. Люди, борющиеся с проблемами пищеварения, усталостью, беспокойством и головными болями, на протяжении многих поколений полагаются на цветочные ароматы в эфирных маслах.

Гурманская ваниль

Некоторые люди предпочитают держаться подальше от духов, которые пахнут съедобно, но другие считают такие духи лучшими. Вы не можете съесть букет цветов, но вы, безусловно, можете насладиться тарелкой ванильного мороженого. Гурманские ванильные духи — это тренд 2023 года для людей, которые ценят, что значит пахнуть по-настоящему восхитительным десертом.

Когда вы думаете о ванили в этом контексте, имеет смысл сочетать ее в качестве основы с несколькими другими вкусными ингредиентами, которые приходят на ум. Гурманская ваниль сочетается с нотками сочных ягод, декадентского шоколада, зефира, обжаренных специй, крепкого кофе или соленой карамели. Комбинируйте различные съедобные запахи с роскошной ванильной основой.

Дорожный набор ароматов для путешествий

Независимо от того, запланировали ли вы одну небольшую поездку в 2023 году или в вашем календаре запланированы экстравагантные отпуска на весь год, нужно помнить об одной вещи: у вас должен быть свой дорожный ароманабор. Это является ключевым моментом, если вы хотите пахнуть совершенно потрясающе, куда бы вы ни поехали.

Точно так же, как вы собираете свои флаконы с шампунем, кондиционером и лосьоном в дорогу, вы должны тщательно «организовать» свои ароматы. Если ваше путешествие состоит из одного дня на лодке, одного вечера за ужином в узком кругу и одного послеобеденного посещения модного музея, вполне возможно, что вам хватит три особых аромата для каждого случая.

Ваниль 90-х

Не следует путать этот аромат с гурманской ванилью, поскольку они совершенно разные. 90-е были прекрасной эпохой, хотя множество тенденций того десятилетия остались забытыми. Ванильные ароматы могут напомнить вам о своей молодости или юности. Есть что-то преображающее в них, восхитительные ароматы ванили 90-х приносят особое удовольствие.

Этот запах вызывает чувство ностальгии и напоминает большинству людей об аппетитных десертах, таких как мороженое или пирожные. Аромат дает многим взрослым возможность на мгновение окунуться в свое детство или юность. Ванильные ароматы 90-х прекрасны, потому что они не только возвращают вас в прошлое, но и идеально подходят для настоящего времени в уже наступившем 2023 году.