Колор-блок: как выглядеть эффектно весь день, выбрав два или более цвета в одном образе

Колор-блок – один из модных стилей, который, безусловно, заставит вас выглядеть эффектно. Этот стиль возник в 60-е годы и представляет сочетание двух или более цветов в одном образе – от блейзера и платья до аксессуаров и обуви. Мы собрали несколько стильных идей, на примере которых вы можете вдохновиться на создание модных образов.

Неизменная классика

Если вы думаете, что классический образ не может быть ярким, то пришло время развеять этот миф. Даже на работе можно выглядеть стильно и элегантно в ярких вещах, главное – правильно сочетать цвета и подбирать одежду и аксессуары. Широкие брюки с высокой посадкой красиво смотрятся с красным джемпером. Девушка в таком наряде точно будет находиться в центре внимания!

Чтобы образ выглядел более сбалансированным, вы можете выбрать нейтральный белый цвет для своей сумки и обуви. Не стоит перегружать образ массивными аксессуарами, например серьгами или браслетами.

Женщина преображается, когда надевает платье и обувь на каблуках. В образе, представленном на фото, можно пойти на деловую встречу или на свидание. Зеленое платье напоминает о цветущей весне – времени, когда природа возрождается после холодов. А легкое пальто завершает образ, придавая ему дополнительную изюминку. Выглядит очень стильно и женственно.

Молодежный образ

Для поклонниц легких романтических нарядов мы подобрали девчачий образ, в котором есть своя изюминка. Согласитесь, было бы слишком просто надеть розовое платье с оборками и сделать небрежные локоны. Если вы хотите выглядеть по-настоящему стильно, то обратите внимание на сочетание розового и черного цветов.

Черную блузку и двухцветное платье с рюшами дополняет маленькая сумка и слипоны. Кажется, что девушка на фото сошла с обложки журнала. Стиль колор-блок призван удивлять.

Благородные оттенки

Колор-блок не всегда подразумевает создание образа с яркими цветами. Вы также можете использовать наряд более глубоких оттенков. Сочетайте зеленую рубашку и брюки с синей рубашкой в качестве верхней одежды. Дополните наряд черными туфлями на каблуке или грубыми ботинками.

Сочетание оранжевого и зеленого

Уличный стиль подходит активным девушкам, которые ценят комфорт. Но не стоит забывать о ярких оттенках в одежде. Оранжевый и зеленый – беспроигрышный вариант, олицетворяющий жизненную силу и энергию.

Не бойтесь покупать яркие вещи. Выглядите смело в стиле колор-блок, сочетая оранжевый блейзер с зеленым макси-платьем. Чтобы образ выглядел более непринужденно, обуйте свои любимые белые кроссовки. Этот образ гарантированно заставит вас выглядеть более свежо.

В центре внимания

Хотите удивить коллег или друзей своим потрясающим преображением? Попробуйте этот образ! От прически и макияжа до аксессуаров – в нем все соответствует веяниям моды. Конечно, вам не нужно повторять прическу модели, чтобы выглядеть привлекательно, но это фото определенно вдохновляет на перемены.

Сочетайте водолазку и оранжевые брюки с синим блейзером. Сочетание двух ярких цветов сделает ваш модный стиль более привлекательным. Уделите также особое внимание выбору обуви, чтобы образ был завершенным.