Под Старым Осколом обнаружен родник с водкой

В Белгородской области в 12 километрах от города Старый Оскол найден источник, из которого льётся водка.

Родник был обнаружен одним из местных жителей ещё весной этого года года, однако мужчина поначалу сохранял в тайне своё открытие..

– Нашёл я его случайно, когда ходил в мае в лес за первыми грибами. Сначала подумал, что это чья-то шутка или отходы производства. Но потом попробовал – оказался чистейший и вкусный напиток, – рассказал первооткрыватель источника 49-летний Всеволод Петушков.

Перед новогодними праздниками мужчина поделился информацией о роднике со своим товарищем, который опубликовал сообщение о «святом источнике» в социальных сетях.

«После того как слухи разнеслись по местным группам и чатам, к роднику выстроилась очередь. Произошло несколько драк, но затем быстро создали инициативную группу, которая и навела порядок, – рассказал заместитель мэра Старого Оскола на своей странице ВКонтакте.

Местные жители установили жёсткий порядок пользования источником – набирать водку из него могут только граждане, имеющие постоянную регистрацию в Старооскольском районе Белгородской области, и не занимающиеся спекуляцией. Создан круглосуточный пост.

По инициативе городской администрации жидкость из источника была отправлена на анализ. В лаборатории Белгородского института химии было установлено, что из родника льётся водка, которая полностью соответствует действующему ГОСТу.

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