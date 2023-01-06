 

В правительстве Сербии назвали стрельбу по сербам в Косово «кровавым Рождеством»

06.01.2023, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стрельба по сербам, отмечающим Рождественский сочельник в непризнанном Косово – это покушение на убийство мирных жителей, сообщил руководитель Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Покушение на убийство произошло в населенном пункте Готовуша, рядом с городом Штрпце, сообщил Петкович, передает ТАСС.

Местные жители сообщили, что огонь вел албанец из движущегося автомобиля. У пострадавших зафиксированы огнестрельные ранения.

«Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество», – заключил глава Канцелярии.

Напомним, в пятницу в Косово албанец открыл огонь из автоматического оружия по двум сербам. Нападение произошло во время празднования Рождественского сочельника. Ранения получили 11-летний мальчик и 21-летний молодой человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.20 / Осложнения после COVID-19 внесли в перечень причин инвалидности

07.01.21 / Республиканка, избранная в конгресс США, собиралась ходить на работу с оружием

12.07.20 / Тутберидзе поделилась секретом успеха в работе тренера

27.06.21 / Бизнесмен из российского списка Forbes умер от коронавируса

08.09.21 / Das Erste – Польше грозит шестизначный штраф за притеснения судей

05.12.21 / Общество: Как советская власть уничтожала наследие русской истории

10.08.20 / СК показал момент крушения самолета под Калугой

17.01.22 / В Канаде изучают метеорит, залетевший в спальню одной из местных жительниц

24.12.20 / Трамп ветировал оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против “Северного потока – 2”

03.07.20 / Сопровождение российских Ту-142: британские истребители присоединились к норвежским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика