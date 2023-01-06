В правительстве Сербии назвали стрельбу по сербам в Косово «кровавым Рождеством»
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Стрельба по сербам, отмечающим Рождественский сочельник в непризнанном Косово – это покушение на убийство мирных жителей, сообщил руководитель Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Покушение на убийство произошло в населенном пункте Готовуша, рядом с городом Штрпце, сообщил Петкович, передает ТАСС.
Местные жители сообщили, что огонь вел албанец из движущегося автомобиля. У пострадавших зафиксированы огнестрельные ранения.
«Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество», – заключил глава Канцелярии.
Напомним, в пятницу в Косово албанец открыл огонь из автоматического оружия по двум сербам. Нападение произошло во время празднования Рождественского сочельника. Ранения получили 11-летний мальчик и 21-летний молодой человек.
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