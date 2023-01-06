Доллар, евро и юань выросли к рублю за неделю
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Рубль за сокращенную неделю уменьшился к доллару, юаню и евро, к закрытию торгов в пятницу доллар дошел до 72,12 рубля.
Курс доллара с расчетами на «завтра» к закрытию торгов на Мосбирже сократился на шесть копеек, до 72,12 рубля, передает РИА «Новости».
Курс юаня вырос на две копейки, до 10,44 рубля, евро сократился на шесть копеек, до 76,17 рубля.
За неделю доллар показал рост в 2,22 рубля, юань – в 53 копейки, евро – в 1,87 рубля.
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