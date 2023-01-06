 

Сербы перекрыли дороги в Косово с требованием арестовать стрелявшего албанца

06.01.2023, 19:30, Новости дня
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Жители населенного пункта Готовуша на юге непризнанного Косова, где произошло нападение на сербов, начали перекрывать дороги, сообщило национальное телевидение Сербии (РТС).

Демонстранты в знак протеста на месте покушения на сербов принялись перекрывать дорогу, уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац – Штпрце, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала.

Митингующие требуют задержать подозреваемого в нападении на сербов албанца, и обещают не снимать блокировку дороги до того момента, пока его не задержат.

Вечером в пятницу в Косово албанец выстрелил из автоматического оружия по двум сербам, пострадали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Нападение произошло на празднование Рождественского сочельника.

В правительстве Сербии назвали стрельбу по людям покушением на убийство мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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