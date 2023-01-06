Сербы перекрыли дороги в Косово с требованием арестовать стрелявшего албанца
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Жители населенного пункта Готовуша на юге непризнанного Косова, где произошло нападение на сербов, начали перекрывать дороги, сообщило национальное телевидение Сербии (РТС).
Демонстранты в знак протеста на месте покушения на сербов принялись перекрывать дорогу, уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац – Штпрце, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала.
Митингующие требуют задержать подозреваемого в нападении на сербов албанца, и обещают не снимать блокировку дороги до того момента, пока его не задержат.
Вечером в пятницу в Косово албанец выстрелил из автоматического оружия по двум сербам, пострадали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Нападение произошло на празднование Рождественского сочельника.
В правительстве Сербии назвали стрельбу по людям покушением на убийство мирных жителей.
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