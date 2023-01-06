Краснющая и без ног: Растерзанную разъяренной толпой мать Королевой нашли в ужасном состоянии

Прямо со сцены пожилая мама артистки Людмила Порывай, живущая в США, стала выкрикивать всем известные националистические лозунги, чем вызвала гнев у россиян. На просторах Интернета разъяренная толпа буквально растерзала женщину – словесно, конечно. Поступок родственницы Наташи Королевой даже раскритиковала Дана Борисова.

Людмила Порывай насолила не только поклонникам дочери, но и ее мужу. Со своим зятем она публично разругалась, после чего злые языки зашептались о расколе в семье певицы. Но ради празднования Рождества, кажется, все ее близкие решили забыть об обидах и собраться вместе. Знаменитая брюнетка показала фотографию, на которой стоит рядом с матерью.

“Невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи”, – написала под снимком Наташа Королева. Взглянув на него, Интернет-пользователи нашли маму Люду в ужасном состоянии: всегда эффектная, ухоженная с женщина с макияжем даже в столь почетном возрасте предстала совершенно другой – старой и с кучей морщин на лице.

Многие помнят, что на мероприятиях и в соцсетях Людмила Порывай появлялась при полном параде! Однако в этот раз она почему-то решила не надевать ярких нарядов и предстать краснющей, благодаря потрепанной футболке и волосам этого цвета.

Впрочем, снимок сам по себе неудачный, и дело не только во внешности Людмилы Порывай. Она, как и Наташа Королева, сфотографирована по грудь и без ног, не дав фанатам поглазеть на ее стройное не по годам тело.