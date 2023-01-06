Анастасия Спиридонова поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом – 2023

Российская певица, автор-исполнитель и музыкант Анастасия Спиридонова стала известной на всю страну после участия в шоу “Голос” 2012 года, в котором стала финалисткой. Певица также выиграла в первом сезоне проекта “Три аккорда” 2014-2015 годов на Первом канале и стала победительницей пятого сезона проекта “Точь-в-точь” 2021 года. Спиридонова является обладательницей Гран-при Международного музыкального фестиваля “Белые ночи Санкт-Петербурга” 2018 года.

В 2021 году Анастасия Спиридонова стала мамой, и это событие было главным в ее жизни за последние несколько лет. На видео Анастасия Спиридонова поздравляет всех читателей “Дни.ру” с Новым годом и желает им добра.

“Привет, “Дни.ру”! Я Анастасия Спиридонова. Поздравляю Вас с Новым годом! Будьте счастливы, здоровы, любимы, улыбайтесь, радуйтесь каждому дню. И вообще будьте теплыми, грейте других людей”, – отметила Спиридонова.