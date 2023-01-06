Доигрались

Депутаты хотят составить список дозволенных игрушек. Его уже составляли — при Сталине.

Давно было интересно, что станут запрещать в России, когда не запрещенного не останется. Видимо, вариантов у охранителей и, правда, все меньше, пришлось заняться Хагги-Вагги. На лицо ужасные любимцы младшеклассников попали под запрет и исчезают с витрин. Чиновники показали себя прямо-таки сказочными Гринчами: кислотных зубастиков стали снимать с реализации аккурат за три дня до Нового года, когда родители вовсю мечутся в поисках подарков.

Официально в плюшевых воплощениях персонажа инди-хоррора Poppy Playtime Роскачество нашло превышение содержания фенола и проблемы с сертификацией. Есть нюансы: иные детища тех же производителей, но с другими мордами исследовать не стали — видимо, фенол содержит только коварный Хагги. Популярного персонажа в разных вариациях производят сотни мануфактур из самых разных материалов, понятно, что проверить всех невозможно, и запрещенным оказался фактически образ персонажа — вне зависимости от происхождения.

Цветного уродца забанили, как турецкие помидоры, — с презумпцией опасности. И случайностью это считать невозможно после депутатских атак на Хагги. Мы изучили историю сражения с игрушками и напоминаем: оно не первое в истории нашей страны.

Красавица и чудовища

8 сентября Хагги-Вагги удостоился упоминания из депутатских уст. Уста принадлежали Марии Бутиной, которая назвала зубастое недоразумение «жутким чудовищем» и предложила подумать как минимум над ограничением закупок оного в детские сады.

Мария Бутина. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Объявившая войну «иностранному агенту» законотворица — сама агент (только по версии США), это, напомню, та самая Бутина, которая 13 декабря 2018 года в американском суде признала вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, — и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Американская судимость, разумеется, не помешала Марии баллотироваться в Госдуму от «ЕР». Но выборы Бутина проиграла и кресло на Охотном Ряду получила лишь после отказа от мандата губернатора Кировской области Игоря Васильева. Игрушки у Марии особенные: Бутина является основателем общественной организации «Право на оружие».

В войне с Хагги Мария стяжала союзников. Например, в школы Архангельской области разослали письма с требованием запретить чудище, поскольку оно является «субъектом психологического воздействия на детей и прививает чуждые российскому обществу идеи». Об этом в своем телеграм-канале рассказала антрополог Александра Архипова; по ее информации, письмо подписано детским омбудсменом Еленой Молчановой. В процитированном антропологом документе Хагги обвиняется в «насаждении чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование отрицания идеалов крепкой семьи, брака, многодетности, разрушение традиционной семьи».

Вот тут стало обидно:

синий Хагги — более чем «традиционный», у него и подружка есть — кислотно-розовая Кисси-Мисси. И главный грех этой пары не в идиотских именах и окраске «вырви глаз», а в том, что хоррор насквозь заимствованный, как и облик персонажей.

Читатели, не обремененные детьми школьного возраста, возможно, о существовании Хагги-Вагги узнали только что. А вот в депутатском корпусе он популярен. Еще летом этого же монстрика предлагал отлучить от продаж главный охранитель нашего времени Виталий Милонов. Он вообще ратовал за создание комитета, который бы сертифицировал игрушку. И снабжал бы каждую QR-кодом, который ведет к списку одобренных для детей объектов.

Сдал «Барби» — получил значок

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Хагги-Вагги — не первая игрушка, которую хотят запретить депутаты (но первая — с которой это удалось). В 2014 году депутат Госдумы Константин Субботин попросил провести психолого-педагогическую экспертизу американских игрушек серии Monster High. Их производит Mattel (изготовитель Барби). Персонажи серии — герои «Школы монстров», мертвецы, вампиры и прочая забавная нечисть. Как известно, такого рода персонажи — неотъемлемый спутник детского фольклора в любой стране мира, кто не верит, вспомните, что скрепная Баба-яга на самом деле полусгнивший (костяная нога!) мертвец, обитающий в гробу.

Но член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Субботин вряд ли изучал фольклористику — по профессии он инженер, и совсем не человеческих душ, а автодорог и аэродромов. В Госдуме — от ЛДПР. Субботин также заявлял о необходимости создания специального госоргана, который занялся бы контролем товаров для детей.

Пять лет спустя к борьбе с кукольными мертвецами подключилась зампред комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Татьяна Батышева. «На первом этапе нужно начать с просветительской работы, а потом убрать все эти игрушки с прилавков», — заявляла она агентству новостей «Москва».

Татьяна Батышева — главный детский невролог Москвы и главный внештатный специалист Минздрава по детской реабилитации, она заслуженный врач России, член координационного совета Национальной родительской ассоциации — того самого, который готовил методички для уроков «семьеведения» и требовал запретить в детсадах «анатомически правильных пупсов». С анатомией отношения у чиновников и депутатов непростые: часть требует поставить вне закона кукольные половые признаки, часть, напротив, — запретить игрушки без них.

Тут вновь отметился Милонов, который в 2019 году предложил сделать невозможным ввоз в Россию бесполых кукол Barbie и предложил стимулировать доносительство об их продаже:

Виталий Милонов. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Надо, чтобы люди сообщали немедленно, где продают этих кукол. Надо сообщать, что кто-то такую куклу купил. Кто сдаст место, где продают таких кукол, тот получит значок или еще что-то».

Негодование депутата вызвало намерение компании Mattel запустить линейку гендерно нейтральных игрушек.

«Барби» под огнем не первый год. В 2016 году Ассоциация российских производителей и продавцов игрушек предположила, что всемирно известная кукла — неподходящая ролевая модель для детей многоконфессионального государства: а ну как красотка в мини оскорбит чувства мусульман?

Любая игрушка развивает фантазию: сегодня ребенок играет с пупсом в дочки-матери, а завтра этот же пупс в роли супермена. Вот и депутаты, как дети: сегодня Барби — символ сексуализированной модели поведения, а завтра, напротив, «оголтелая феминистка» — именно так в 2021 году культовую игрушку обозвала неутомимая Бутина: «Кукла «Барби» привлекает внимание яркой, броской, пошлой одеждой. Она транслирует распущенность и то, что я назвала бы «оголтелым феминизмом». Бороться за права женщин нужно, не выставляя напоказ вот таких кукол в коротких юбках», — пояснила депутат.

Губка Боб в автозаке

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Что там Барби — ее, в конце концов, то и дело где-то запрещают: в Иране, например, или в Саудовской Аравии. Но российский депутат Алексей Журавлев обвинил в пропаганде нацизма и гомосексуальности конструктор «Лего»! Летом 2022 года (после ухода с российского рынка датского производителя конструкторов) он заявил, что нашел в конструкторе «нацистские танки, солдаты, пушки — все с символами нацизма». Что само по себе открытие, так как «Лего» принципиально не выпускает военные серии конструкторов, кроме разве что «Звездных войн». Возможно, впрочем, законотворец посетил маркет-плейс, где продается китайский контрафакт, в том числе, например, поддельный конструктор с фигуркой Гитлера. Тогда, впрочем, возникает вопрос: неужто государственный муж не смог отличить китайскую (с иероглифами на упаковке) подделку от оригинала? Также депутат назвал игрушки «гомосячьими», но последний тезис детально аргументирован не был.

Журавлев — экс-руководитель организации «Родина — Конгресс русских общин» и экс-глава партии «Родина», первый заместитель председателя думского комитета по обороне, соавтор закона о запрете «пропаганды ЛГБТ».

Ирина Волынец. Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Надо сказать, этот закон открывает не сидящим сложа руки чиновникам невиданные перспективы по запрещению еще чего-нибудь. В октябре детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец уже заявила, что пора оградить детишек от ЛГБТ-игрушек.

Волынец — лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», в 2018 году баллотировалась в президенты России, но сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина. В ее политическом анамнезе предложение запретить аборты в РФ и ввести «уроки целомудрия» для девочек в школах, закрепить не только административную, но и уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Волынец пока не привела примеров ЛГБТ-игрушек, так что неясно, что она имеет в виду. «Поп-ит» радужной расцветки? А может, тучи сгустились над Губкой Бобом? А ну как серьезные люди серьезно задумаются о его сложных отношениях с кальмаром Сквидвардом? Особенно после того, как первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разглядела пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх Assassin's Creed и The Sims 3…

Отдадим, впрочем, должное Ирине Волынец: она предложила составить конкретный перечень запрещенных игрушек. И вот тут государству есть на что опереться.

Комитет по игрушке существовал в РСФСР в 30-е годы прошлого века (председатель — Крупская), а в марте 1934 года из его недр вышел список игрушек, которые разрешались или запрещались к производству и распространению, причем последнее — под угрозой уголовной ответственности. Допущено к продаже было 906 наименований: сельхозорудия, машинки, красноармейцы, игры «Борись с вредителями», «Красная атака», «Крепи оборону СССР»… Под запретом оказались 293 образца, как за уродливость, так и за политическую неграмотность: копилки, идеологически вредные образы («Буржуй»).

Половое воспитание и тогда беспокоило чиновников, запретивших колыбели и образы материнства: «Девочка с ребенком — не игрушка… Люльки — антипедагогическая и ненужная игрушка».

Документ подробно цитируется в книге доктора исторических наук Владимира Сомова «Первое советское поколение: испытание войной», в ней же автор замечает, что советскую политику в сфере игр и игрушек в 30-е годы диктовала идея неизбежности скорой войны:

ЦИТАТА

«С начала 1930-х годов советская педагогика активно готовит детей к войне. Среди игр преобладают военные — «Взятие крепости», «Взорвать отряд белых», «Маневры красных партизан» и т.п. В процессе игр дети приобретают практические навыки тактики и стратегии ведения «боя», маскировки, разведки и др.».

Если со списком запретов нынешние депутаты наверняка разберутся, то как быть со списком разрешенного, чем импортозаместить вредное в половом отношении «Лего»? Тут на помощь родителям рада прийти Росгвардия. Она уже представила линейку детских игрушек: миниатюры автомобильной техники, наборы солдатиков и раций. Внешне они, кстати, напоминают тот самый датский конструктор, только для весьма тематических «ролевых игр»: можно собрать «космонавта», а можно автозак…

Маркетинговый ход Росгвардия объяснила лаконично: «Детям нужны правильные игрушки».

Татьяна Брицкая, редактор отдела расследований

—