Мнение: Медведев обещал…

В России – морозы. В Москве – минус 20. А Европа совсем берега потеряла. Наслаждается комфортной погодой.

Хотя «Газпром» предупреждал, что зима будет лютой. Для Европы.

И зампред Совбеза Дмитрий Медведев в августе обещал, что из-за морозов цена на газ до конца 2022 года рванет до €5000 за тысячу кубометров.



отсюда

Не рванула цена за газ вверх. А наоборот. Упала ниже $750. Впервые с февраля 2022 года.

Подвели Медведев с Газпромом?

Фотография отсюда

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