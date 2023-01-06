 

Мнение: Медведев обещал…

06.01.2023, 18:40, Разное
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В России – морозы. В Москве – минус 20.  А Европа совсем берега потеряла. Наслаждается комфортной погодой.

Хотя «Газпром» предупреждал, что зима будет лютой.  Для Европы.

И зампред Совбеза Дмитрий Медведев в августе обещал, что из-за морозов цена на газ до конца 2022 года рванет до €5000 за тысячу кубометров.


отсюда

Не рванула цена за газ  вверх. А наоборот. Упала ниже $750. Впервые с февраля 2022 года.

Подвели Медведев с Газпромом?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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