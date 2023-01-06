Модели оверсайз и укороченная версия: джемперы с принтом, которые эффектно дополнят белые брюки

Белые брюки – эффектный элемент женского гардероба, который в текущем и следующих сезонах будет на пике популярности. Если вы думаете, что это вещь для летних образов, то ошибаетесь. На самом деле можно создать массу эффектных комбинаций с теплыми джемперами.

Жаккард

Свитер с жаккардовым узором – это классическая вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой модницы. Такие яркие уютные вещи отлично сочетаются с белыми брюками. Причем на этой основе можно создать как повседневный, так и романтический образ. Также жаккардовые орнаменты подходят для походов в гости и загородных вечеринок.

Полоска

Полоска – один из ключевых трендов нынешнего времени. Полосатые джемперы идеально подходят для создания непринужденных городских образов. Полностью белый образ, дополненный контрастными полосами – это отличный вариант для неспешных прогулок и походов по магазином. Дополнить такой гардероб нужно аксессуарами в спортивном стиле: кроссовками, бейсболками, рюкзаками или бананками. Желательно, чтобы они тоже были белыми.

Оверсайз

Если вы ищете идеальную пару для белых брюк, купите себе джемпер оверсайз. Отдавайте предпочтение трапециевидным силуэтам, которые создают ощущение стильной небрежности. Такие образы получаются очень уютными и теплыми – просто идеальный вариант для зимы и прохладного межсезонья. А еще оверсайз отлично маскирует недостатки фигуры и делает силуэт визуально более стройным и вытянутым.

Барби-стиль

Розовая лихорадка, которая охватила мир в конце 90-х – начале 2000-х, снова возвращается. В новом сезоне снова будут актуальны вещи кукольно-розового цвета. Считается, что он одновременно подчеркивает нежность и влиятельность женщины. Выбирая джемпер под белые брюки, не останавливайтесь на чисто-розовых изделиях. Лучше, если вещь будет в клетку, в полоску или в какой-нибудь замысловатый орнамент. Это особенно удачная вариация для романтических свиданий. Главное – не переусердствовать с розовыми элементами. Обувь и аксессуары должны быть выдержаны в других цветах (например, в бежевом или коричневом).

Логомания

В последнее время дизайнеры и стилисты настаивали на том, что использование крупных логотипов брендов – это изжившая себя тенденция. Более того, это называли дурным тоном. Но, кажется, данный запрет больше не действует, а логотипы уверенно возвращаются в моду. Если вы не знаете, с чем сочетать белые брюки, купите себе объемный свитер с крупным логотипом. Это может быть обозначение модного бренда или, например, вашей любимой музыкальной группы. Также допустимо использование спортивной символики.

Яркие цвета

Беспроигрышным вариантом верха, который отлично сочетается с белыми брюками, является яркий разноцветный джемпер. Пусть он переливается всеми цветами радуги. Чем более пестрым он будет, тем лучше. Вовсе не важно, какой именно рисунок будет на вашей модели свитера. Это может быть горизонтальная или вертикальная полоска, геометрические фигуры, цветы иди просто хаотичные пятна. Это в любом случае будет очень красиво.

Шерстяные узоры

В последнее время огромной популярностью пользуются джемперы с узорчатой вязкой. В идеале это должен быть свитер, связанный вручную – слегка небрежно. Но, в принципе, в магазинах также можно найти вполне достойные варианты, которые отлично сочетаются с белыми брюками.

Укороченная версия

Если вы обладаете стройной спортивной фигурой, обязательно наденьте укороченную версию джемпера, которая позволит продемонстрировать ваш эффектный пресс. Джемпер может быть как свободным, так и облегающим. А вот брюки обязательно должны быть классическими или широкими, с завышенной посадкой, которая прикрывает пупок.