Львы должны обратиться за помощью: гороскоп на неделю с 9 по 15 января

Следующая неделя — первая после долгих зимних праздников. И каждому из знаков зодиака Вселенная приготовила свои сюрпризы на этот период. Посмотрите, что вас ждет с 9 по 15 января, чтобы знать, к чему нужно быть готовыми.

Овен — нужно прислушиваться к своей интуиции

Независимо от того, какие советы вы получаете, и возможности, которые некоторые люди подбрасывают вам на пути, не спешите следовать им. Не игнорируйте то, что диктует ваше сердце, потому что вы рискуете оказаться на пути, на котором вы никогда не будете счастливы. Прислушивайтесь к своей интуиции и идите туда, куда, как вы чувствуете, вам нужно.

Телец — можете строить большие планы

Эта неделя особенная для вас. Вселенная на вашей стороне и посылает вам нужную энергию для развития и профессионального роста. Итак, теперь вам предстоит строить большие планы на следующий период и приступать к их реализации.

Близнецы — научитесь быть терпеливыми

Эта неделя покажется вам интересной, потому что она преподаст вам очень важный урок. Важные вещи случаются не тогда, когда вы этого хотите, а тогда, когда вы действительно к ним готовы. Итак, отступите немного, приостановите бег и позвольте Вселенной протянуть вам свою руку.

Рак — поймите, чего вы хотите от жизни

Эта неделя покажется вам прекрасной с эмоциональной точки зрения. Вселенная предлагает вам возможность отдохнуть и углубиться в себя, понять, кто вы и, самое главное, чего вы хотите не только от этого года, но и от жизни в целом.

Лев — вы должны знать свои пределы

Следующий период будет для вас довольно насыщенным в профессиональном плане. Вот почему очень важно просить о помощи, когда вы чувствуете, что больше не можете справиться сами. Отдохните от всего, что вы делаете, и постарайтесь успокоить свой разум и душу.

Дева — будьте оптимистичнее

Попробуйте увидеть стакан наполовину полным, научитесь быть благодарными за прекрасные моменты в вашей жизни, потому что их много. Более простая жизнь означает вычитание всего отрицательного и добавление всего положительного. Просто будьте оптимистичнее, и жить станет проще.

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Весы — вы должны знать, чего хотите от жизни

В этот период вам предстоит осознать, кто вы есть на самом деле и чего вы хотите от будущего. Вы готовитесь написать новую главу в книге своей жизни. Так пусть она будет особенной, прекрасной, невероятной!

Скорпион — вам нужно начать сначала

В этот период очень важно не торопить события. Сделайте шаг назад, перестаньте гнаться за чем-то. Научитесь примиряться с прошлым, залечивать свои раны и прощать людей, которые обидели вас. Тогда вы будете готовы к новой главе, которую собираетесь начать.

Стрелец — вам нужно успокоить свою душу

Только вы приносите смятение в свою жизнь. О чем вы беспокоитесь? Почему вы концентрируетесь только на негативных вещах? Остановитесь и посмотрите, сколько вокруг вас хорошего. Осознайте, насколько прекрасна ваша жизнь и насколько вам повезло. Вашей душе нужен покой, только вы можете его себе дать.

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Козерог — вам нужно смириться с прошлым

Все, что произошло в прошлом году, преобразило и изменило вас. Теперь вы готовы начать новую главу своей жизни. Чтобы по-настоящему насладиться этим, вы должны научиться мириться с прошлым. Забудьте то, что было, и простите людей, которые обидели вас.

Водолей — научитесь искусству благодарности

Надо быть внимательнее к мелочам и научиться радоваться жизни. Ваша душа нуждается в том, чтобы вы поняли, что счастье уже вокруг вас. Напрасно вы ищете его вовне, оно глубоко спрятано в вашем сердце и ждет, чтобы его открыли.

Рыбы — вы должны любить себя

На этой неделе по гороскопу у вас есть возможность провести больше времени наедине, открыть себя, успокоиться, расслабиться. Больше работайте над отношениями с самим собой, ставьте себя на первое место и по-настоящему любите себя. Тогда вам будут открыты все двери на пути.