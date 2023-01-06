Мнение: Зарплаты на Уралвагонзаводе, заветная дырка в заборе и посадки учащихся при Сталине

1. Сторонники левых идей постоянно жалуются в комментариях на зарплаты рабочих в России. Однако рабочие сейчас в дефиците, так что зарплаты их резко выросли. Речь идёт уже о шестизначных суммах (ссылка):



Уралвагонзавод продолжает активный поиск рабочих: по данным Центра занятости населения, на предприятии в Нижнем Тагиле открыто 43 вакансии на 514 рабочих мест. По сравнению с октябрем, потребность в сотрудниках выросла на 100 человек. Но только теперь предприятие решило дать бой другим заводам города в борьбе за головы: заявленную зарплату повысили в два и более раза.

Так, согласно порталу Минтруда, если в октябре токарю 3-6 разряда обещали 30-75 тыс. рублей, то теперь предлагают от 85 тыс. Зубошлифовщикам, зуборезчикам и фрезеровщикам 3-6 разряда ранее предлагали работу за 30-70 тыс. рублей, теперь же минимум за 100 тыс. рублей. Медник и слесарь механосборочных работ также может рассчитывать на зарплату от 100 тыс., а слесарь-электромонтажник чуть меньше: от 80 тыс.

Самым дефицитным специалистом является электросварщик ручной сварки 3-6 разряда: на УВЗ требуется сразу 50 таких рабочих. При сменном графике соискателям предлагают зарплату в размере от 100 тыс. рублей (ранее 30-70 тыс.).

2. Блогер vanitas_vanit пишет в комментариях, что воровство в СССР из преступления превратилось чуть ли не в жизненную необходимость:



…во многих случаях украсть (или купить краденое) — это был единственный способ получить то, что тебе нужно. Например, если речь шла о стройматериалах и прочих хозяйственных товарах (ну не было их в магазинах — от слова “совсем”). В подмосковном городе, где я жил, была долгое время большая стройка, огороженная — как это было принято — деревянным забором, внутри которого вполне могло бы поместиться какое-нибудь мини-государство. В этом заборе — опять же как водилось — было несколько дырок. Одна из этих дырок была хорошо известна всему городу. Там постоянно тусовались-перекуривали мужички со стройки. Если тебе было что-то нужно (ну, к примеру, унитаз или раковина), можно было подойти и столковаться с кем-нибудь из мужичков: обговорить цену, место и время передачи требуемого товара. Ну. если требовалось что-то покрупнее, то и организация покупки была посложнее. Тем не менее проходило. В том же городе обсуждался какое-то время случай кражи со стройки кабины лифта. Прикол был в том, что стройка располагалась на территории режимного объекта, окружённого забором с колючей проволокой, контрольно-следовой полосой и сигнализацией. Много позже ту кабину таки обнаружили на одном из дачных участков: была приспособлена в качестве сортира.

3. Оказывается, при Сталине учащихся сажали в тюрьму за нарушение школьной дисциплины. Выгнали из училища за разгильдяйство? Получи год колонии (ссылка 1, ссылка 2).



Правоприменительная практика была жёсткой, нерадивые ученики получали реальные сроки. Однако вскоре их освободили: началась война, и руководство страны решило, что на фронте мелкие преступники принесут больше пользы. Также из лагерей освободили тех, кто сидел там за опоздание на завод (ссылка).