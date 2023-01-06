В здании МИД сработала пожарная сигнализация

В одном из корпусов здания Министерства иностранных дел в пятницу сработала пожарная сигнализация, сообщили в дипломатическом ведомстве.

Причиной срабатывания может быть короткое замыкание, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Также ведомство опровергло сообщения о том, что якобы в рабочих помещениях корпуса началось возгорание, и уточнило, что речь идет о задымлении подвальных этажей.

Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, ЧП произошло в техническом помещении. На месте работают сотрудники МЧС.

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