В здании МИД сработала пожарная сигнализация
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В одном из корпусов здания Министерства иностранных дел в пятницу сработала пожарная сигнализация, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Причиной срабатывания может быть короткое замыкание, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Также ведомство опровергло сообщения о том, что якобы в рабочих помещениях корпуса началось возгорание, и уточнило, что речь идет о задымлении подвальных этажей.
Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, ЧП произошло в техническом помещении. На месте работают сотрудники МЧС.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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