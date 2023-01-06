 

В здании МИД сработала пожарная сигнализация

06.01.2023, 18:05, Новости дня
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В одном из корпусов здания Министерства иностранных дел в пятницу сработала пожарная сигнализация, сообщили в дипломатическом ведомстве.

Причиной срабатывания может быть короткое замыкание, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Также ведомство опровергло сообщения о том, что якобы в рабочих помещениях корпуса началось возгорание, и уточнило, что речь идет о задымлении подвальных этажей.

Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, ЧП произошло в техническом помещении. На месте работают сотрудники МЧС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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